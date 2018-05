Francia vs Irlanda EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE amistoso en París rumbo a Rusia 2018

Francia vs Irlanda EN VIVO EN DIRECTO . 'Galos' reciben este lunes a los 'Verdes' en el Estadio de Francia en amistoso internacional rumbo al Mundial Rusia 2018. El partido arrancará a las 2:00 p.m. por la señal de ESPN 2 para toda Latianomérica.



¿Vas a seguir el Francia vs Irlanda vía Internet? Trome.pe . , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.



Francia , rival de la selección peruana en el Grupo C del Mundial Rusia 2018, buscará darle una alegría a su gente cuando choque con Irlanda en casa. Los galos contarán con todas sus figuras como Griezmann, Mabppé, Dembélé, entre otros.

En este 2018, Francia disputó 2 amistosos. El primero lo perdió 3-2 ante Colombia en un partidazo. Mientras que el segundo lo ganó 3-1 al anfitrión, Rusia.



La República de Irlanda , que no estará en el Mundial Rusia 2018, solo jugó un amistoso en este año. Lo hizo ante Turquía, cuando cayó 1-0. ¿Podrá superar a Francia? No te lo pierdas.