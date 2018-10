Francia vs Islandia : EN VIVO ONLINE TV Los Blues juegan ante el cuadro Vikingo este jueves en el Stade du Roudourou de Guingamp en partido amistoso internacional por fecha FIFA. Francia sigue sacando lustre a su título mundial, ahora le toca a Islandia. (2:00 p.m. hora peruana) (TV: DirecTv para América)



El Francia vs Islandia será un duelo a modo de preparación para ambas selecciones que tendrán que disputar la Liga de las Naciones de la UEFA el siguiente martes. El cuadro galo va con sus estrellas.



El Francia vs Islandia ha generado expectativa a los aficionados del equipo galo, que no pierde desde marzo del 2018 y que ha sumado 13 partidos sin perder, con 10 victorias a favor.



Antonine Griezmann, Kylian Mbappé, Debélé y Paul Pogba son las máximas figuras que lucirán su fútbol en su país en el Francia vs Islandia. En cambio, los Vikingos, llegan en su peor momento tras encadenar nueve partidos sin ganar y cuatro derrotas seguidas.



La novedad en el equipo francés es la vuelta de Dimitri Payet, que reemplazó de emergencia al lesionado Nabil Fekir. Otros regresos expectantes para el Francia vs Islandia son Mamadou Sakho, Kurt Zouma y Lucas Digne.



El equipo Vikingo, no podrá contar para el choque Francia vs Islandia con Jon Dadi Bodvarsson y el capitán Aron Gunnarsson. Los reemplazaron Albert Gudmundsson y Jon Thorsteinsson.

Video: Gol 4 de Mbappé

Alineación posible:



Francia: Areola; Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernández; Kanté, Pogba; Matuidi, Griezmann, Mbappé y Giroud.

