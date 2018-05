Francia vs Italia: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO amistoso previo a Rusia 2018

Francia vs Italia : EN VIVO ONLINE TV La selección de los 'Blues' enfrenta a la Azurri este viernes en el estadio Allianz Riviera de Niza en amistoso internacional de preparación con miras al Mundial Rusia 2018 . Francia será rival de Perú en el Grupo C de la cita mundialista. (2:00 p.m. hora peruana) (TV: ESPN)



El seleccionador alineará algo parecido al que será su equipo de gala, tras haber hecho pruebas en el primer amistoso contra Irlanda el pasado lunes, puesto que además ha recuperado ya a Raphael Varane, tras la victoria con el Madrid en la Liga de Campeones.



Antes de medirse el sábado siguiente contra Estados Unidos, el último amistoso una semana antes de su debut frente a Australia ya en Rusia, el duelo contra Italia aparece como clave.



Los transalpinos están en plena renovación y reconstrucción, de la mano de Roberto Mancini, y Francia tendrá que demostrar más calidad que la que le bastó para derrotar con suficiencia a Irlanda.



Aquel partido contribuyó a destensar el ambiente en la concentración francesa, donde los jugadores aparecen conjurados para llegar en las mejores condiciones a Rusia. Una derrota contra Italia o una mala imagen frente a la "azzurra" podría ponerlo todo patas arriba, uno de los peligros que más teme Deschamps.

Video: Gol de Balotelli

El seleccionador puede poner su once de gala, con Griezmann como estrella, pese a que el jugador del Atlético de Madrid no lo fue el pasado lunes.



El "colchonero" sigue deshojando la margarita sobre su futuro, algo que, según Deschamps, no está afectando a su concentración con la selección. Según informa hoy el diario "L'Équipe", todavía no ha tomado una decisión.



También volverá al once Varane, que formará pareja en el eje de la defensa con el barcelonista Samuel Umtiti, dos fieles pupilos de la dupla española formada por Sergio Ramos y Gerard Piqué.



También puede ser una buena ocasión para medir el nivel de confianza que Deschamps tiene en el barcelonista Ousmane Dembelé, que solo jugó unos minutos contra Irlanda y que busca hueco en un equipo muy bien servido en el sector ofensivo.



Dudas también en la delantera, donde el seleccionador puede alinear de salida a Kylian Mbappé, el mejor contra Irlanda, o a Olivier Giroud, máximo anotador en activo y cuarto de la historia.



La Italia de Mancini, por su parte, necesita este tipo de encuentros para animar a una hinchada desolada por la ausencia de su equipo en el Mundial por vez primera desde 1958.



Tras su debut con victoria frente a Arabia Saudí, el nuevo seleccionador puede aprovechar este tipo de amistosos para solidificar un nuevo grupo que deje atrás la era de veteranos como Buffon o De Rossi.



La nueva selección se pone en manos de jugadores como Balotelli, que regresa a la convocatoria por vez primera desde el Mundial de 2014.

Alienaciones probables del Francia vs Italia :



Francia : Lloris; Pavard o Sidibé, Rami o Varane, Umtiti, Mendy; Kanté, Pogba; Dembelé, Griezmann, Lemar; Mbappé o Giroud.

Italia : Perin; De Sciglio, Bonucci, Caldara, Criscito; Cristante, Jorginho, Pellegrini; Chiesa, Balotelli, Insigne.

