La selección de Francia sigue en carrera para buscar el bicampeonato mundial tras vencer (2-1) a Inglaterra y avanzar a semifinales. Tras el compromiso, el entrenador de ‘Les Bleus’, Didier Deschamps, destacó la “fuerza colectiva” y la “capacidad de resistencia” de su grupo y, asimismo, alertó del peligro de Marruecos, su siguiente rival.

“Poca gente podía esperar a Marruecos en semifinales del Mundial, pero si miras lo que han hecho, a los rivales a los que han derrotado y que solo han encajado un gol, no es una sorpresa. Tiene opciones de llegar a la final. Si están aquí es por su mérito, nadie se lo puede negar”, dijo.

MIRA TAMBIÉN | Georgina Rodríguez saca cara por Cristiano y arremete contra DT de Portugal: “Decidió mal”

“Es un momento histórico para ellos. A estas alturas ya no son una sorpresa. Han hecho una competición de gran calidad. Hay que dar siempre el mérito al equipo que gana y se califica”, señaló.

El seleccionador francés afirmó también: “Inglaterra fue un gran equipo, por lo que hizo en el plano técnico y la intensidad que puso. Hemos sabido resistir, creo que este equipo desprende una gran fuerza colectiva. Pese a todo les hemos regalado dos penales y algunas faltas en el borde del área. Es cierto que ante un equipo así es difícil, pero hay que mejorar”, señaló.

Deschamps se mostró satisfecho de haber cumplido el objetivo mínimo que le fijó el presidente de su federación, pero no quiso asegurar si eso determinará su futuro. “Ahora vamos a saborear esto, ya habrá tiempo de pensar en el futuro”, indicó.

Por último, el seleccionador de 54 años dejó en claro que no está conforme con lo alcanzado y quiere más. “Nos alegramos de lo que hemos hecho, pero no nos conformamos. La historia del defensor del título no es muy buena en los últimos años. Nosotros lo estamos cambiando, pero queda todavía camino”, comentó.

Con información de EFE.





TE VA A INTERESAR