Francia vs Turquía EN VIVO Con Mbappé y Griezmann, se miden por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020

Francia vs Turquía EN VIVO EN DIRECTO. 'Galos' visitan este sábado a los 'Otomanos' en el Torku Arena por la tercera jornada del Grupo H, eliminatorias a la Eurocopa 2020. El partido arrancará a la 1:45 p.m. de Perú (3:45 p.m. de Argentina / 8:45 p.m. de España).



¿Vas a seguir el Francia vs Turquía vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Francia y Turquía protagonizarán un partidazo por el liderato del Grupo H de las Eliminatorias. Ambas escuadras suman 6 puntos y no quieren perder invicto en el certamen.

Francia de Kylian Mbappé y Antoine Griezmann viene de ganar 2-0 a Bolivia en un amistoso internacional disputado en la ciudad de Nantes. Lemar y el 'Principito' marcaron lo goles de dicho partido.



Turquía, por su parte, también aprovechó la fecha FIFA para un amistoso, donde venció 2-0 a Uzbekistán con doblete del defensa de Lille, Celik.