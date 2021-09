Francia vs. Ucrania EN VIVO vía DirecTV Sports ONLINE | STREAMING sigue este partido por la jornada 5 del Grupo D en la Eliminatorias a Qatar 2022 el sábado 4 de setiembre desde las 1:45 p.m. (hora peruana). Aquí te contamos como ver el enfrentamiento entre las distintas selecciones europeas, los canales de TV y por Vía Streaming. Además podrás seguir el MINUTO a MINUTO en la web de Trome

Francia chocará ante Ucrania en un partido donde la polémica gira entorno a uno de los nombres que más sonó en el mercado de fichajes, pero que se mantuvo en su club: Kylian Mbappé. El atacante del PSG abandonó la concentración de Francia por molestias leves en el aductor izquierdo.

¿A qué hora juegan Francia vs. Ucrania por Eliminatorias Qatar 2022? Horarios del mundo

Perú - 1:45 p.m.

Ecuador - 1:45 p.m.

Colombia - 1:45 p.m.

México - 1:45 p.m.

Bolivia - 2:45 p.m.

Venezuela - 2:45 p.m.

Paraguay - 2:45 p.m.

Chile - 2:45 p.m.

Argentina - 3:45 p.m.

Uruguay - 3:45 p.m.

Brasil - 3:45 p.m.

España - 8:45 p.m.

Ante esto, Didier Deschamps, aclaró que realmente había “un problema muscular”, a pesar de las pruebas médicas no detectasen una lesión en el delantero que fue tentado por el Real Madrid, pero que no llegó porque el París Saint-Germain no aceptó la oferta de la ‘Casa Blanca’; sin embargo, es preciso destacar que Mbappé culmina contrato en el 2022.

”En el momento en el que no existe ninguna posibilidad de que esté disponible este sábado o el martes, no veo el interés de que se quede con nosotros”, dijo Deschamps en rueda de prensa desde Kiev. Francia enfrentará el sábado a Ucrania; y, pocos días después, estará ante Finlandia.

En Estrasburgo el astro de 22 años fue titular en el empate 1-1 ante Bosnia, duelo en el que cumplió su sexto partido consecutivo sin marcar en la selección, tras haber inscrito tres goles y dos asistencias en cuatro apariciones en la Ligue 1 esta temporada.

¿En qué canales TV ver el Francia vs Ucrancia de Eliminatorias Qatar 2022?

El partido entre Francia y Ucrania se enfrentarán en el estadio de Kiev por la jornada 5 del grupo D de las Eliminatorias a Qatar 2022. Lo podrás ver en todo Sudamérica a través de la señal de DirecTV Sports EN VIVO y EN DIRECTO; además lo podrás ver ONLINE | vía Streaming por DirecTV GO desde la 1:45 p.m. (hora peruana).

Perú - DIRECTV Sports | DirecTV GO

Ecuador - DIRECTV Sports | DirecTV GO

Colombia - DIRECTV Sports | DirecTV GO

Venezuela - DIRECTV Sports | DirecTV GO

Paraguay - DIRECTV Sports | DirecTV GO

Chile - DIRECTV Sports | DirecTV GO

Argentina - DIRECTV Sports | DirecTV GO

Uruguay - DIRECTV Sports | DirecTV GO

Brasil - Estadio TNT Sports

El conjunto que dirige Didier Deschamps se encuentra primera del grupo D. De esta manera, Francia visita a Ucrania, segunda clasificada con cuatro unidades tras empatar ante Kazajistán, antes de recibir el martes en Lyon a Finlandia.

Francia suma ocho puntos en cuatro partidos jugados, dos empates y dos victorias. Además de ello, suman un total de cinco goles a favor y dos en contra. Por el lado de Ucrania sus cuatro puntos se deben a cuatro empates, en un grupo que se encuentra conformado también por Finlandia, Bosnia y Herzegovina y Kazajistán.