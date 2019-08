Franck Ribéry: Así fue la espectacular bienvenida que le dio Fiorentina en Italia |VIDEO |FOTOS   

Franck Ribéry llegó como un estrella de rock. El exvolante de Bayern Munich, con sus 36 años, fue tratado como un verdadero ídolo a su llegada a Italia donde firmó su último contrato como profesional con la Fiorentina y busca pelear por el título de la Serie A.



Franck Ribéry fue aclamado ni bien puso un pie en el aeropuerto de Florencia los hinchas violetas cantaron sus nombre cuando vieron al francés salir en compañía de Giancarlo Antognoni, dirigente de Fiorentina, y campeón del mundo en 1982.



Fiorentina compartió en sus redes sociales el mensaje "Bienvenido leyenda", y este título se ha vuelto el estandarte de los hinchas que esperan verlo triunfar en la Serie A.



Así fue recibido Frank Ribéry por los hinchas de Fiorentina

"Me siento muy feliz, llegó con mi familia. Hablé durante una semana con la Fiorentina, también hablé con Luca Toni (su antiguo compañero en Múnich, y ex de la Fiorentina). Me dijo que la Fiorentina es un gran club y que la ciudad es hermosa", afirmó en un video subido a Facebook por su nuevo club.