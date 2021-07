Franco Navarro, técnico de Deportivo Municipal, recordó famosa frase de ‘Cuto’ Guadalupe en divertida entrevista con el panel de GOLPERÚ. Esto luego de ganar 2-1 a Carlos A. Mannucci por segunda jornada de Fase 2 de Liga 1 en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Mira el video.

“¿Qué santo tiene en su estampita?”, preguntó Jorge Kieffer a Franco Navarro, sin imaginar que el entrenador lo pondría al frente con el tema de sus camisas. “Kieffer que me mande las camisas, me debe varias. Él se burla de uno, dice que mi camisa está arrugado en TV. No cumple con su promesa”, lanzó.

“Tengo en la mano al más bravo (mirando al cielo). Está en mi corazón y cabeza. Como dice mi querido ‘Cuto’: la fe es lo más lindo de la vida. Necesitamos a todos los santos (risas)”, respondió de manera divertida el ‘profe’.

Tras ello, el reportero Javier Sáenz lo mencionó como parte de la historia de Deportivo Municipal, que el próximo 27 de julio cumplirá 86 años de fundación. “Nosotros no tenemos nada que hacer. Como Diego (Rebagliati), nos tenemos que sentar a un lado”, cerró con tono vacilón.

Franco Navarro al estilo 'Cuto' Guadalupe en divertida entrevista. (GOLPERÚ)

