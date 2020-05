En entrevista para GOLPERÚ, Franco Navarro afirmó que no tuvo que hacer demasiado esfuerzo para ‘cuidar’ a Jean Deza en UTC de Cajamarca. Dicha responsabilidad se la pasó a su compañero de equipo Roberto Guizasola, quien pidió su contratación. “Vivimos los 3 en mi hotel y la pasamos muy bien”, señaló.

“Cuando me lo pidió le dijo no, contigo sobra y basta, luego le dije lo llevo pero tú te encargas de cuidarlo. No soy papá, ni vigilante, ni niñero de nadie, le dije que se venga a vivir a mi hotel con él y vivimos los tres y lo pasamos muy bien”, contó Franco Navarro.

“Él se dedicó, era fácil el control, hablábamos permanentemente. De verdad no tuve que hacer demasiado esfuerzo para que el entienda que tenía todas las condiciones para triunfar y que se dedique a trabajar y a darle todo lo que tienen a favor de un equipo que le dio la confianza”, añadió.

“Más allá de las cosas públicas que salieron no creo que a nivel profesional haya dejado de hacer las cosas como corresponde. Pero si un hombre público llega a un club enorme que tiene una hinchada y una expectativa y él tiene que corresponder a eso, no tiene por qué equivocarse. Es un chico noble e inteligente”, cerró el DT.

Gracias a sus buenas actuaciones en UTC, Jean Deza firmó por Alianza Lima, donde protagonizó una serie de indisciplinas que lo alejaron del primer equipo.

