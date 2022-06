Franco Navarro vuelve a la Liga 1 y lo hará con el buzo de ADT de Tarma, donde volverá a encontrarse con Jean Deza, mediocampista que encontró su mejor nivel en el campeonato local de la mano del entrenador nacional durante una importante temporada con UTC de Cajamarca.

El popular ‘Pepón’ llega al cuadro tarmeño como el reemplazo a Juan Carlos Bazalar, quien llegó a un acuerdo de recisión con la directiva de ADT de Tarma. Navarro asumirá la misión de comprometer a sus jugadores en dar un giro de timón y que el equipo, en la segunda fase de la Liga1, encuentre los resultados que le impidan complicarse con caer en posiciones cercanas al descenso.

Franco Navarro llega este jueves a la ‘Ciudad de la Flores’ para tener el primer contacto con un nuevo plantel, donde será recibido por uno de sus expupilos a quien convenció para que regresara de su prematuro retiro del fútbol y pueda tener una segunda oportunidad en el fútbol local, dando muestras de estar alejado de escándalos.

Jean Deza anotó golazo ara ADT de Tarma en Trujillo (Video: GOLPERU)

Franco navarro no podrá dirigir ante ALianza Lima este domingo

El nuevo entrenador de ADT de Tarma empezará a trabajar el partido contra Alianza Lima, este domingo, sin embargo, no podrá dirigir desde la zona técnica, debido las reglamentaciones de la Liga1.

Franco Navarro fue uno de los pocos entrenadores que confió en el regreso de Jean Deza y lo alentó a no colgar los chimpunes como lo hizo en diciembre del 2021. “ La mayoría de jugadores tienen sus ‘fallitas’ y cuesta mucho convencerlos, mucho más ahora. Antes podías jugar con los problemas que tenías. Ahora hay que ayudarlos ”, señaló el DT sobre el ‘Ratón’ a Gol Perú meses atrás.

Para el entrenador no significó mucho trabajo convencer al ex Montpelliere de trabajar para alcanzar su mejor nivel. “ Él se dedicó, así era fácil el control, hablábamos permanentemente. De verdad no tuve que hacer demasiado esfuerzo para que el entienda que tenía todas las condiciones para triunfar y que se dedique a trabajar y a darle todo lo que tienen a favor de un equipo que le dio la confianza ”, señaló.

Franco Navarro vuelve a la Liga 1 con ADT de Tarma. (Foto: Liga 1)

Franco Navarro: “No soy papá ni vigilante”

El DT reconoció, meses atrás, que Roberto Guizasola siempre buscó intercede por Jean Deza. “ Cuando me lo pidió le dije. No soy papá, ni vigilante, ni niñero de nadie, le dije que se venga a vivir a mi hotel y vivimos los tres, la pasamos muy bien ”, contó.

Cabe mencionar que esta será su primera experiencia en Tarma, tras dirigir diversos equipos de la primera como Alianza Lima, León de Huánuco, Juan Aurich, UCV y Melgar entre otros.