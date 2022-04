Un complicado momento para una de las leyendas del fútbol colombiano. Freddy Rincón sufrió un grave accidente automovilístico en las calles de Cali en la madrugada del lunes y su estado es crítico. Sus familiares al enterarse la noticia tuvieron diversas reacciones, en especial, sus dos hijos Freddy Stiven y Sebastián Rincón.

En declaraciones para Antena 2, Hamilton Ricard se refirió a la comunicación que tuvo con Freddy Stiven, hijo de Rincón que por un accidente no pudo continuar con su carrera de futbolista.

“La familia está muy golpeada. Ahí está el hijo. No lo quiere ver, no quiere entrar, no quiere escuchar noticias, dice que no es capaz de hablar con ningún médico”, confesó Ricard.

“Freddy vivía con sus dos hijos. Con Sebastián y con Freddy Stiven. Él es el que les cocina. Les hace sus camarones y pescado porque cocina bien. Están acostumbrados a que el papá les haga el desayuno, el almuerzo, la cena. Esos pelados son muy cercanos a su papá”, agregó el también ex futbolista colombiano.

Sebastián Rincón, quién es futbolista profesional, se encuentra en Argentina y usó sus redes sociales para expresar su sentir: “Firmes viejo. Toda la fe. Te Amo, firmes”.

¿Cómo se originó el accidente?

Freddy Rincón se vio envuelto en un choque entre su camioneta y un bus de servicio público en la calle quinta con carrera 34 de la ciudad de Cali. El vehículo en el que se trasladaba al exfutbolista de la selección de Colombia fue embestida por un autobús. Reportan que otras cinco personas también resultaron heridas tras el choque.

El exjugador de 55 años de edad, se encuentra en estos momentos internado en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Imbanaco y será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas por un trauma craneoencefálico severo.