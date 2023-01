El Rey del fútbol mundial, Pelé, hizo un último recorrido por las calles de Santos, donde recibió el cariño de todo un pueblo que acompaño el camión de bomberos que llevó el féretro del jugador más importante en la historia de Brasil y Sudamérica, hasta su descanso final en el cementerio Memorial Necrópole Ecuménica, pero antes pasó por la casa de su madre.

El cortejo fúnebre se abrió paso entre una multitud de aficionados que querían darle el último adiós a ‘O Rei’, pero todo tomó un tono más dramático cuando el vehículo que llevaba los restos del jugador llegó a la Calle 6 donde esta la casa donde todavía vive la madre del jugador, doña Celeste Arantes de 100 años y todos los vecinos de la leyenda arrojaron flores a su paso en una escena conmovedora acompañada por las sirenas de los bomberos.

“ Ella está bien, pero está en su pequeño mundo. Ella no sabe; reza por él. A veces abre los ojos... Pero no está consciente del momento ”, explicó su hija María Lucía do Nascimento, hermana menor de Pelé quien tabien udo despedirse de su hermano en el Hospital Albert Einstein.

Restos de Pelé son llevados al barrio donde vive su madre

Lula da Silva se despidió entre lágrimas de Pelé

Banderas de Brasil, como la que envolvía el ataúd del tres veces campeón del Mundo con la selección verdeamarilla, flameaban por las calles, junto a hinchas con la casaquilla de Santos que lloraban al máximo ídolo del fútbol que perdió la vida el pasado jueves víctima de un agresivo cáncer de colon.

Lula da Silva lloró frente a féretro de Pelé (Foto: Gety Images)

El velatorio de Pelé culminó en Vila Belmiro con la visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien no pudo contener las lágrimas ante el cuerpo yaciente del hijo más trascendente de Brasil y tras este momento, una guardia llevo los restos del querido jugador hasta un camión de bomberos acondicionado para llevar al crack hasta su última morada.

Pelé descansará en cementerio vertical más grande del mundo

Dos kilómetros fue la distancia que tuvo que recorrer el cortejo fúnebre desde Vila Belmiro hasta el Memorial de la Necrópolis Ecuménica, que según los “Guinness World Records”, está catalogado como el cementerio vertical más alto del mundo.

Este complejo de 40.000 m², está ubicado sobre una colina y fue levantado en medio de una zona de selva atlántica desde 1991. Pepe Altstut, deportista brasileño y amigo de Pelé por más de cinco décadas, fue el visionario de este proyecto y hoy bajo la administración de uno de sus sobrinos, Evans Edelstein, quien hoy se encarga cumplir la voluntad de ‘O Rei’.

Camión de bomberos recorrió dos kilómetros hasta cementerio (Foto: Reuters)

En 2003, Pelé compró a su familia un lugar en el noveno piso, en honor a su padre, el exjugador João Ramos do Nascimento, conocido como Dondinho, quien tabien está enterrado allí. Hoy hay 18.000 nichos ocupados en el campo santo y se pretende abrir otros 7.000 espacios con la construcción de un nuevo edificio de 40 pisos.