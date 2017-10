Fútbol brasileño: Árbitro se enfrentó así a un peligroso enjambre de avispas [VIDEO] 

Su licencia de la FIFA no lo preparó para esto. El fútbol brasileñono vuelve a regalar una anécdota esta vez durante un partido del la ¿liga femenina en la turística ciudad de Manaos.



Cuando debía empezar el encuentro de la liga femenina del fútbol brasileño, entre Iranduba y Penarol-AM en el Estadio Ismael Benigno, ubicado en el centro del Amazonas, el árbitro recibió una advertencia de la guardameta Mayara Santana, sobre la presencia de un panal del avistas en una esquina del arco.



El juez FIFA, Edmar Campos de la Encarnación, decidió no quedarse de brazos cruzados: buscó un extintor y combatió a los insectos él mismo haciendo que esta postal del fútbol brasileño de la vuelta al mundo.



El colegiado no la tuvo da fácil, pasó un momento de apuros y recibió la ayuda de los jueces auxiliares, además de integrantes del cuadro local que llegaron con insecticidas. Finalmente, el partido pudo comenzarse y terminó con el triunfo de Iranduba sobre Penarol por 3-1.