¡Vamos Chicas! Perú: Partidos, día, hora y rivales de la selección femenina en los Panamericanos 2019

Panamericanos 2019 : La selección peruana disputará el torneo femenino de fútbol de los Juegos Lima 2019, cuya ceremonia de inauguración será el próximo 26 de julio. El brasileño Doriva Bueno es el entrenador de la bicolor.



Ocho selecciones divididas en Grupo A y B, con cuatro equipos cada uno, disputarán la primera etapa del torneo femenino de fútbol de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Perú integra el Grupo B.

¿Qué día y a qué hora debuta Perú en los Panamericanos Lima 2019?

La selección peruana de fútbol femenino debuta ante Argentina. El choque se jugará en el estadio San Marcos el próximo domingo 28 de julio. El duelo de la Blanquirroja será a partir de las 8:30 p.m. (hora peruana)



Perú y Argentina junto a Panamá y Costa Rica completan el Grupo B. Las dos primeras selecciones de cada grupo clasifican a las semifinales del torneo de fútbol femenino de los Panamericanos 2019. El Grupo A está conformado por México, Jamaica, Paraguay y Colombia.

Programación de los partidos de la selección peruana de fútbol femenino por el Grupo B de los Panamericanos 2019:

Perú vs Argentina (8:30 p.m. | domingo 28 de julio)

Perú vs Costa Rica (8:30 p.m. | miércoles 31 julio)

Perú vs Panamá (8:30 p.m. | domingo 04 de agosto)



