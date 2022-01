GANÓ EL CORAZÓN. El FC Emmen no solo es el club en el que juega el central de la selección peruana Miguel Araujo, sino ahora también se ha convertido en el foco de atención por una tierna historia de amor. El equipo perdió la categoría la temporada pasada y, si bien ya no cuenta con otros peruanos como Sergio Peña, espera volver pronto a la Eredivisie. Mientras, todas las miradas están puestas en un jugador de la zona defensiva y su particular compromiso.

Se trata del marcador izquierdo titular Jeff Hardeveld quien anunció su noviazgo con la cuarta árbitro holandesa Shona Shukrula. Ambos colocaron fotos en Italia donde dejaron ver el gran amor que se tienen. Aunque claro, su romántica historia empezó mucho antes y de una manera más que peculiar.

Esta tuvo su primer capítulo el 13 de agosto del 2021. Con FC Emmen perdiendo la categoría debió jugar segunda división, conocida como Eerste Divisie, y allí se enfrentó al FC Eindhoven en la segunda jornada. A los 91′, con la derrota de su equipo 1-0, Jeff Hardeveld fue expulsado y se dirigió a los vestuarios.

El lateral izquierdo y la jueza se conocieron cuando él vio la tarjeta roja y reclamó la decisión

Sin embargo, según el medio Telegraaf, el lateral pasó por el costado de la cuarta juez y le reclamó la tarjeta roja. Shona Shukrula lo miró, al parecer le llamó la atención y charló un momento con el futbolista. Tras ello, luego del partido, Jeff Hardeveld se volvió a cruzar con la jueza y, en un arranque de valentía, le pidió su número de teléfono.

Shona Shukrula, de 30 años, se lo dio y a partir de allí empezaron las charlas que los llevaron a enamorarse. Hace unos días, la pareja tomó un avión a Roma y en la Plaza principal de la ciudad, el jugador le pidió matrimonio. Ambos sellaron el momento con tiernos besos y luego llegaron los mensajes en Instagram.

“Es oficial @jeffhardeveld”, escribió la joven junto a una selección de instantáneas. A su vez, el lateral hizo lo propio en la misma red social. “2022″, posteó junto a emojis de corazones y estrellas.

Shukrula ha estado arbitrando para la KNVB (FA holandesa) desde la temporada 2009/10 y se convirtió en árbitro calificado de la FIFA en 2017. Por su parte, Jeff Hardeveld se inició en las filas del Feyenoord cuando era joven, antes de pasar a otros clubes como Utrecht y Heracles Almelo. Otro hecho curioso es que, enterados de su compromiso, el plantel del FC Emmen le dejó toda la logística de un árbitro en el casillero del marcador zurdo en una broma que le generó muchas sonrisas.

Compañeros del ahora comprometido lateral le jugaron una broma para festejar su compromiso con la jueza.

El lateral izquierdo ha sido internacional una vez por la Sub-21 de Holanda , pero no dio el salto definitivo. Lo que sí es cierto, es que siempre recordará que una tarjeta roja le cambió la vida.

