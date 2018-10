Fútbol internacional: Los mejores amistosos de octubre, fechas y horario 

Cuando el fútbol de clubes se detiene, el de selecciones entra en actividad. Entre el jueves 11 de octubre y el martes 16 de octubre podremos seguir partidazos a nivel mundial que prometen. Y ojo, también se jugarán los choques de la Liga de Naciones de la UEFA.



En cuanto a equipos sudamericanos, la s elección peruana se medirá ante Chile y Estados Unidos. Mientras que Argentina y Brasil se verán lasa caras en un clásico aparte. También jugarán Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela.



*Horario de Perú

Jueves 11 de octubre



- Argentina vs Irak (1:00 p.m.)

- España vs Gales (1:45 p.m.)

- Francia vs Islandia (2:00 p.m.)

- Colombia vs Estados Unidos (6:30 p.m.)

- México vs Costa Rica (8:30 p.m.)



Viernes 12 de octubre



- Uruguay vs República de Corea (6:00 a.m. / amistoso)

- Ecuador vs Catar (10:30 a.m. / amistoso)

- Brasil vs Arabia Saudita (1:00 p.m. / amistoso)

- Perú vs Chile (7:30 p.m. / amistoso)

- Croacia vs Inglaterra (1:45 p.m. / Liga de Naciones)



Sábado 13 de octubre



- Alemania vs Holanda (1:45 p.m. / Liga de Naciones)



Lunes 15 de octubre



- Colombia vs Costa Rica (horario por confirmar / amistoso)

- Venezuela vs Emiratos Árabes Unidos (horario por confirmar / amistoso)

- España vs Inglaterra (1:45 p.m. / Liga de Naciones)



Martes 16 de octubre



- Uruguay vs Japón (5:35 a.m. / amistoso)

- Ecuador vs Omán (10:30 a.m. / amistoso)

- Brasil vs Argentina (12:45 m. / amistoso)

- Bélgica vs Holanda (1:45 p.m. / amistoso)

- Francia vs Alemania (1:45 p.m. / Liga de Naciones)

- Perú vs Estados Unidos (6:30 p.m. / amistoso)

- Chile vs México (8:30 p.m. / amistoso)