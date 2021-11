¿A qué hora y cuándo juegan Ecuador vs Venezuela EN VIVO por la fecha 13 de Eliminatorias Qatar 2022?

Ecuador vs. Venezuela se verán la caras el jueves 11 de noviembre por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022. La cita futbolística tendrá lugar en el estadio Olímpico Atahualpa en Quito, desde las 4:00 p.m. (hora peruana y ecuatoriana).

Ecuador intentará en Quito sacarse la espina que le enterró Venezuela al ganarle por 2-1 hace dos jornadas en las Eliminatorias Qatar 2022. Pero no será un desafío fácil, pese a que la Vinotinto es colista, pues la Tri no tendrá por suspensión a los defensas Pervis Estupiñán y Diego Palacios, ni a los delanteros Ángel Mena y Michael Estrada. Como si fuera poco, el máximo goleador de esta selección, Enner Valencia, autor de 33 tantos, está lesionado. Por su parte, Venezuela no contará con Yeferson Soteldo ni Salomón Rondón, este último goleador histórico de Venezuela.

En la fecha anterior, Ecuador igualó 0-0 ante Colombia, en condición de visita, mientras que, Venezuela cayó 0-3 ante Chile, en Santiago.

Ecuador vs. Venezuela: ¿A qué hora juegan?

Perú: 4:00 p.m.

Colombia: 4:00 p.m.

Ecuador: 4:00 p.m.

Bolivia: 5:00 p.m.

México: 3:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.

Venezuela: 5:00 p.m.

Argentina: 6:00 p.m.

Uruguay: 6:00 p.m.

Brasil: 6:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 2:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 5:00 p.m.

¿A que hora juegan Ecuador vs Venezuela EN VIVO en España?

España: 10:00 p.m.

¿Dónde ver la transmisión del Ecuador vs Venezuela EN VIVO por Eliminatorias? - GUÍA TV

El partido EN DIRECTO será transmitido por Movistar Deportes (3 y 703). En territorio ecuatoriano se puede seguir a través de El Canal del Fútbol (ECDF). En Venezuela la señal encargada del cotejo es La Tele Tuya y Meridiano TV. El minuto a minuto y todos los detalles los tendrás en la web de TROME.

