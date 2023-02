Liverpool vs Real Madrid en vivo chocan este martes en un vibrante encuentro por la ida de los octavos de final de la Champions League. Ambos se vieron las caras en la final de la última edición, por lo que los ‘reds’ buscarán cobrarse venganza. Carlo Ancelotti y Jurgen Klopp apostarán por sus mejores alineaciones en busca de una victoria que les permita sacar ventaja en la serie. Te contamos todos los pormenores y horarios de este llamativo encuentro.

Más información Frankfurt vs Napoli EN VIVO: Horarios y canales para ver octavos de final de la Champions League

¿Cuándo, a qué hora y dónde juegan Liverpool vs Real Madrid EN VIVO por octavos de Champions League?

El partido Liverpool vs Real Madrid se disputará este martes 21 de febrero en el Estadio Anfield, el cual cuenta con un aforo para albergar a 54,000 personas. El cotejo tiene lugar por la ida de los octavos de final en Champions League y podrá ser visto desde las 3 p.m. (hora peruana) y 9 p.m. (hora española).

¿A qué hora juegan Liverpool vs Real Madrid en vivo, octavos de Champions League en Sudamérica?

Perú - 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Brasil - 5:00 p.m.

¿A qué hora juegan Liverpool vs Real Madrid en vivo, octavos de Champions League en México y Estados Unidos?

Estados Unidos (Las Vegas y Los Ángeles) - 12:00 p.m.

México - 2:00 p.m.

Estados Unidos (New York y Washington DC) - 2:00 p.m.

¿A qué hora juegan Liverpool vs Real Madrid en vivo, octavos de Champions League en Centroamérica?

Honduras - 2:00 p.m.

Costa Rica - 2:00 p.m.

El Salvador - 2:00 p.m.

Nicaragua - 2:00 p.m.

Belice -2:00 p.m.

Guatemala - 2:00 p.m.

Panamá - 3:00 p.m.

¿A qué hora juegan Liverpool vs Real Madrid en vivo, octavos de Champions League en Europa?

Inglaterra - 8:00 p.m.

Portugal - 8:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Francia - 9:00 p.m.

Alemania - 9:00 p.m.

Italia - 9:00 p.m.

Holanda - 9:00 p.m.

Bélgica - 9:00 p.m.

Suiza - 9:00 p.m.

¿A qué hora juegan Liverpool vs Real Madrid en vivo, octavos de Champions League en Asia?

Catar - 11:00 p.m.

Israel - 11:00 p.m.

India - 3:00 a.m. (miércoles 22 de febrero)

Vietnam - 3:00 a.m. (miércoles 22 de febrero)

India - 3:00 a.m. (miércoles 22 de febrero)

Hong Kong - 4:00 a.m. (miércoles 22 de febrero)

China - 6:00 a.m. (miércoles 22 de febrero)

Japón - 7:00 a.m. (miércoles 22 de febrero)

Corea del Sur - 7:00 a.m. (miércoles 22 de febrero)

Corea del Norte - 7:00 a.m. (miércoles 22 de febrero)

¿A qué hora juegan Liverpool vs Real Madrid en vivo, octavos de Champions League en África?

Ghana - 8:00 p.m.

Senegal - 8:00 p.m.

Malí - 8:00 p.m.

Nigeria - 9:00 p.m.

Marruecos - 9:00 p.m.

Camerún - 9:00 p.m.

Sudáfrica - 10:00 p.m.

Sudán - 10:00 p.m.

¿Qué canal transmiten el partido Liverpool vs Real Madrid en octavos de Champions League?

Hay que recordar que los octavos de final de Champions League serán transmitidos en Sudamérica través de la señal ESPN y a nivel de streaming por STAR Plus -a excepción de Brasil-. Así, en caso no te quieras perder el Liverpool vs Real Madrid, revisa la guía de canales a continuación.

Argentina : Fox Sports 2 Argentina, Star+

: Fox Sports 2 Argentina, Star+ Bolivia : ESPN2, Star+

: ESPN2, Star+ Brasil : HBO Max

: HBO Max Chile : ESPN2 Chile, Star+

: ESPN2 Chile, Star+ Colombia : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 Ecuador : ESPN2, Star+

: ESPN2, Star+ México : HBO Max

: HBO Max Paraguay : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 Perú : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 España : Movistar Liga de Campeones, Movistar+

: Movistar Liga de Campeones, Movistar+ Estados Unidos : VIX+, TUDN App, Paramount+, TUDN USA, Univision NOW, TUDN.com, UniMás

: VIX+, TUDN App, Paramount+, TUDN USA, Univision NOW, TUDN.com, UniMás Uruguay : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 Venezuela: ESPN2, Star+

Liverpool vs Real Madrid: alineaciones posibles

Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Joe Gómez, Matip, Robertson; Henderson, Bajcetic, Keïta; Salah, Gakpo, Núñez.

: Alisson; Alexander-Arnold, Joe Gómez, Matip, Robertson; Henderson, Bajcetic, Keïta; Salah, Gakpo, Núñez. Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Camavinga, Modric, Valverde; Rodrygo, Vinicius y Benzema.

Liverpool vs Real Madrid: últimos resultados en Champions League

Final Champions 2021-22 Liverpool 0-1 Real Madrid

Cuartos de final Champions 2020-21 Liverpool 0-0 Real Madrid

Cuartos de final Champions 2020-21 Real Madrid 3-1 Liverpool

Final Champions 2017-18 Real Madrid 3-1 Liverpool

Champions League 2014-15 Real Madrid 1-0 Liverpool

VIDEO RECOMENDADO

Sergio Ibarra habla sobre el clásico peruano