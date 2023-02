PSG vs Bayern Múnich EN VIVO chocan en el inicio de los octavos de final de Champions League. Los equipos de Christophe Galtier y Julian Nagelsmann se preparan para este vibrante encuentro -en el que Lionel Messi estará-, el cual será uno de los más llamativos de esta etapa y que permitirá reeditar la final del 2020. A continuación te contamos todos los horarios por países de este electrizante choque.

Más información Milan vs Tottenham EN VIVO: Horarios y canales para ver duelo por Champions League

¿Cuándo y dónde juegan PSG vs Bayern Múnich en vivo, en octavos de Champions League?

El partido PSG vs Bayern Múnich tendrá lugar este martes 14 de febrero en el Parque de los Príncipes, el cual cuenta con un aforo para 48,583 personas. El cotejo tendrá lugar por la ida de los octavos de final de Champions League y está programado a iniciar desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora española)

¿A qué hora juegan PSG vs Bayern Múnich en vivo, octavos de Champions League en Sudamérica?

Perú - 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Brasil - 5:00 p.m.

¿A qué hora juegan PSG vs Bayern Múnich en vivo, octavos de Champions League en México y Estados Unidos?

Estados Unidos (Las Vegas y Los Ángeles) - 12:00 p.m.

México - 2:00 p.m.

Estados Unidos (New York y Washington DC) - 2:00 p.m.

¿A qué hora juegan PSG vs Bayern Múnich en vivo, octavos de Champions League en Centroamérica?

Honduras - 2:00 p.m.

Costa Rica - 2:00 p.m.

El Salvador - 2:00 p.m.

Nicaragua - 2:00 p.m.

Belice -2:00 p.m.

Guatemala - 2:00 p.m.

Panamá - 3:00 p.m.

¿A qué hora juegan PSG vs Bayern Múnich en vivo, octavos de Champions League en Europa?

Inglaterra - 8:00 p.m.

Portugal - 8:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Francia - 9:00 p.m.

Alemania - 9:00 p.m.

Italia - 9:00 p.m.

Holanda - 9:00 p.m.

Bélgica - 9:00 p.m.

Suiza - 9:00 p.m.

¿A qué hora juegan PSG vs Bayern Múnich en vivo, octavos de Champions League en Asia?

Catar - 11:00 p.m.

Israel - 11:00 p.m.

India - 3:00 a.m. (miércoles 15 de febrero)

Vietnam - 3:00 a.m. (miércoles 15 de febrero)

India - 3:00 a.m. (miércoles 15 de febrero)

Hong Kong - 4:00 a.m. (miércoles 15 de febrero)

China - 6:00 a.m. (miércoles 15 de febrero)

Japón - 7:00 a.m. (miércoles 15 de febrero)

Corea del Sur - 7:00 a.m. (miércoles 15 de febrero)

Corea del Norte - 7:00 a.m. (miércoles 15 de febrero)

¿A qué hora juegan PSG vs Bayern Múnich en vivo, octavos de Champions League en África?

Ghana - 8:00 p.m.

Senegal - 8:00 p.m.

Malí - 8:00 p.m.

Nigeria - 9:00 p.m.

Marruecos - 9:00 p.m.

Camerún - 9:00 p.m.

Sudáfrica - 10:00 p.m.

Sudán - 10:00 p.m.

¿Qué canal transmiten el partido PSG vs Bayern Múnich en octavos de Champions League?

Es importante recordar que los octavos de final de Champions League serán transmitidos en Sudamérica través de la señal ESPN y STAR Plus -a excepción de Brasil-. Así si no te quieres perder el PSG vs Bayern Múnich, revisa la guía de canales a continuación.

Argentina : Fox Sports 2 Argentina, Star+

: Fox Sports 2 Argentina, Star+ Bolivia : ESPN2, Star+

: ESPN2, Star+ Brasil : HBO Max

: HBO Max Chile : ESPN2 Chile, Star+

: ESPN2 Chile, Star+ Colombia : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 Ecuador : ESPN2, Star+

: ESPN2, Star+ México : HBO Max

: HBO Max Paraguay : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 Perú : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 España : Movistar Liga de Campeones, Movistar+

: Movistar Liga de Campeones, Movistar+ Estados Unidos : VIX+, TUDN App, Paramount+, TUDN USA, Univision NOW, TUDN.com, UniMás

: VIX+, TUDN App, Paramount+, TUDN USA, Univision NOW, TUDN.com, UniMás Uruguay : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 Venezuela: ESPN2, Star+

PSG vs. Bayern Múnich: alineaciones probables en Champions League

XI PSG : Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Danilo Pereira, Vitinha, Messi; Hugo Ekitike, Neymar.

: Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Danilo Pereira, Vitinha, Messi; Hugo Ekitike, Neymar. XI Bayern : Sommer; Joao Cancelo, Upamecano, de Ligt, Alphonso Davies; Kimmich, Muller, Musiala; Sané, Gnabry, Choupo-Moting.