El goleador brasileño Adriano siempre ha sorprendido por su extravagante forma de vivir la vida y este 2021 parece que no será distinto. El ‘Emperador’ ídolo de Inter de Milan y Flamengo ha vendido su lujosa mansión en Río de Janeiro de la que no se ha llevado nada, excepto los trofeos que ha ganado durante su carrera que para el jugador tiene un valor incalculable.

El ‘Emperador’ que ha recibido poco más de 1 millón 600 mil dólares ahora ocupa una suite presidencial en un hotel de Recreio dos Bandeirantes, zona oeste de la ciudad carioca, mientras intenta comprar otra casa cerca del mar.

La suite de Adriano cuenta con todas las comodidades: 145 m2, sala con comedor, piscina con vista al mar, pensión completa con platos gourmet y autorización para recibir a amigos y familiares.

Así jugaba el 'Emperador' Adriano (Youtube)

Nuevo problema para Adriano

En su cuenta de Instagram el exjugador de la selección de Brasil ha compartido imágenes y se estima que gasta unos 14 mil dólares por mes para darse la buena vida. El problema para el ‘Emperador’ es que la casa que desea cuesta el doble de lo que recibió por la suya.

El jugador se ha mudado con parte de su familia, pero en las imágenes que compartió se conoció de la visita de la modelo Victoria Moreira, ex novia de Adriano.

Los trofeos que Adriano ha valorado corresponden a los 10 títulos que ganó entre Inter de Milán, Flamengo y Corinthians, además de las medallas por ganar el Mundial Sub 17, la Copa América 2004 y la Copa Confederaciones 2005 con la selección de Brasil.

El jugador tuvo que acelerar el final de su carrera debido a sus problemas con el alcohol. “Solo me sentía feliz bebiendo toda la noche. Vino, whisky, vodka y cerveza. No paraba de beber, y tuve que dejar el Inter porque me trajo problemas con el DT Roberto Mancini y no sabía cómo disimularlo”, contó sobre las consecuencias de la pérdida de su padre.

También se alejó de su vida de la peligrosa Vila Cruzeiro donde creció rodeado de bandas delincuenciales y a las que frecuentaba durante sus periodos de vacaciones y también después de su retiro.

TAMBIÉN PUEDES LEER

VIDEO RECOMENDADO