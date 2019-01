Alexi Gómez: Esto dijo la 'Hiena' antes de partir a Argentina y unirse a Gimnasia  |VIDEO 

Alexi Gómez está a un paso de convertirse en nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima de La Plata. El lateral izquierdo viajó este lunes a Argentina para cerrar los últimos detalles antes de ser incorporado.



El zurdo abandonó Lima con grandes anhelos y confiado en responder positivamente al pedido de Pedro Troglio. El entrenador del 'Lobo' solicitó el fichaje del peruano, a quien conoció en Universitario de Deportes.

"Es consecuencia de la buena amistad y afinidad que tengo con él. Siempre lo digo, es como un papá, voy con todas la ganas del mundo, a hacer las cosas bien y no dejarlo mal porque me está pidiendo él. Tengo doble responsabilidad", indicó Gómez.

Sobre su llegada inminente a Gimnasia, el extremo zurdo aseguró que solicitará una dorsal especial. "Dios quiera que sí, yo la voy a pedir (la camiseta 10). Si me la dan bien y si no, con el número que me toque, haré todo bien", añadió.



Alexi Gómez también se refirió a la posibilidad de compartir vestuario con Gianluca Simeone, hijo del entrenador del Atlético de Madrid. "El hijo del 'Cholo'. Vamos a ver qué pasa, espero que nos vaya bien y el papá nos mire", manifestó.



Por último, la 'hiena' regresa al extranjero con el objetivo de brillar y llenar los ojos a Ricardo Gareca. "Mi meta a corto plazo es regresar a la selección, estuve trabajando para eso, me he preparado mucho este momento que llega hoy", finalizó.