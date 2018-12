América vs. Pumas EN VIVO ONLINE | En un partido de pronóstico reservado, las Águilas del América recibirán este domingo desde las 6:45 p.m. en México (7:45 p.m en Perú y Colombia/9:45 p.m. en Argentina) a los Pumas de la UNAM en el Estadio Azteca por el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX con la TRANSMISIÓN EN DIRECTO de TDN y Televisa Deportes para diferentes partes del América Latina.

Después de igualar 1-1 en casa de los Pumas de la UNAM, los azulcremas del entrenador Miguel Herrera confían en imponer la ley esta vez jugando de local y salir adelante en un partido de gran rivalidad entre dos de los cuatro cuadros más emblemáticos de la Liga MX, con una añeja rivalidad entre ellos, y eliminar al rival para acceder a la gran final del torneo Apertura del fútbol profesional de México.

El último jueves en el estadio Olímpico Universitario de los Pumas de la UNAM, las Águilas del América logró en el minuto 21 su objetivo de anotar como visitante con un elegante gol del mexicano Diego Lainez, pero después mostró conformidad y renunció a atacar, lo cual le permitió al rival hacerse del balón y sellar el 1-1 en el minuto 51 por intermedio del chileno Martín Rodríguez.

Para acceder a la final, las Águilas del América solo necesita empatar, siempre y cuando los Pumas de la UNAM no marquen dos goles o más. En ese caso, los azulcremas estarán obligados a ganar el partido en su estadio en el que suman seis triunfos y tres empates en la presente temporada; sin embargo, sus rivales de turno también vienen en buena racha con seis victorias, dos empates y una derrota como visitantes en la fase regular del torneo.

A diferencia del pasado Clausura en el que los Pumas de la UNAM fueron borrados en cuartos de finales por América y perdieron por 6-2, ahora los universitarios se ven rebosantes de confianza y su entrenador David Patiño apuesta a que lograrán el pase a la final ya que sus dirigidos saben jugar bien en casa ajena, lo cual aumenta las expectativas alrededor del crucial partido.

Las Águilas del América muestra la mejor ofensiva de la Liga MX y la segunda mejor defensa, sin embargo, los Pumas de la UNAM ha logrado un equilibrio en sus líneas y en el ataque cuenta con la eficiencia con la dupla del paraguayo Carlos González y el chileno Felipe Mora, complementados por el argentino Matías Alustiza, quien suele empezar desde la banca y aportar en la ofensiva.

Tanto en los cuartos de final como en la semifinal, los Pumas de la UNAM se ha visto beneficiado del talento del mexicano Alan Mozo de 21 años, con una gran capacidad física y descaro en la mitad de la cancha, lo cual hace a las Águilas del América no sentirse menos porque cuentan entre sus filas con la que quizás es la principal joya joven del fútbol mexicano en la actualidad, el volante Diego Lainez de tan solo 18 años.

El ganador del esperado cruce entre las Águilas del América y los Pumas de la UNAM disputará el título con el Cruz Azul , que se impuso por la mínima diferencia al Monterrey en el partido de vuelta de la semifinal y clasificó a la final del torneo Apertura gracias a su mejor ubicación al final de la temporada regular con un empate global por 1-1 tras perder el juego de ida.

AMÉRICA VS. PUMAS : PROBABLES ALINEACIONES

Águilas del América: Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Emmanuel Aguilera, Bruno Valdez, Edson Álvarez, Mateus Uribe, Ricardo Reyes, Guido Rodríguez, Oribe Peralta, Roger Martínez, Diego Lainez. DT: Miguel Herrera



Pumas de la UNAM: Alfredo Saldívar, Alejandro Arribas, Luis Quintana, Alan Mozo, Ignacio Malcorra, David Cabrera, Martín Rodríguez, Andrés Iniestra, Pablo Barrera, Felipe Mora, Carlos González. DT: David Patiño.

AMÉRICA VS. PUMAS EN VIVO POR LA LIGA MX:

HORARIOS EN EL MUNDO

México: 6:45 pm.

Perú: 7:45 pm.

Colombia: 7:45 pm.

Ecuador: 7:45 pm.

Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1) (Washington +1) (Florida +1) ( Nevada +1): 7:45 pm.

Venezuela: 8:45 pm.

Bolivia: 8:45 pm.

Argentina: 9:45 pm.

Paraguay: 9:45 pm.

Chile: 9:45 pm.

Uruguay: 9:45 pm.

Brasil: 10:45 pm.

España: 1:45 am. (lunes 10 de diciembre)

Italia: 1:45 am. (lunes 10 de diciembre)

Francia: 1:45 am. (lunes 10 de diciembre)

Alemania: 1:45 am. (lunes 10 de diciembre)

Catar: 3:45 am. (lunes 10 de diciembre)

Arabia Saudita: 3:45 am. (lunes 10 de diciembre)

China: 8:45 am. (lunes 10 de diciembre)

Japón: 9:45 am. (lunes 10 de diciembre)

Corea del Sur: 9:45 am. (lunes 10 de diciembre)

AMÉRICA VS PUMAS: CANALES QUE TRANSMITIRÁN EL PARTIDO



Argentina: Canal de Las Estrellas

Costa Rica: TDN

El Salvador: TDN

Guatemala: TDN

Honduras: TDN

Internacional: Bet365

México: Canal de Las Estrellas, TDN, Televisa Deportes

Nicaragua: TDN

Estados Unidos: Univisión Radio, Univisión NOW, Univisión

