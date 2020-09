El Mundial Rusia 2018 le abrieron algunas puertas a André Carrillo, quien marcó una conquista con la selección peruana en el torneo. El extremo reconoció que tuvo chances de jugar en la Premier League, seguir en la liga de Portugal o marcharse a Asia. Eso sí, el atacante admitió que, pese a disputar la Copa del Mundo, las ofertas no fueron muchas como podía imaginarse.

La ‘Culebra’ confesó que Fulham de Inglaterra, recientemente ascendido en esa campaña, tocó su puerta. Además, el Benfica, con el que tenía contrato por tres temporadas, también la propuso seguir. Finalmente, Al Hilal se presentaba como una nueva opción en la carrera del futbolista nacional.

“Me hablaron del Fulham. Después, podía continuar en Benfica porque era yo quien decidía, me quedaban tres años de contrato y tenía lo de Arabia. Tampoco era que tuve mil ofertas. Uno dice ‘bien, juegas un Mundial, te van a llover ofertas’, pero no es así”, reveló Carrillo al programa Al Ángulo de Movistar Deportes.

Enseguida, el delantero contó por qué no volvió a la Premier League. “Fulham había subido ese año, pero no creía que vaya allá porque son buenos equipos, económicamente fuertes, con buen estadio, lindos fans, pero son clubes que van a pelear para no caer en Segunda División y ese no es un objetivo que tengo para mi carrera”, explicó el ex Wartford inglés.

Finalmente, André Carrillo también mencionó que, por ahora, no contempla volver a nuestro continente para seguir con su carrera. “Si me llega una oferta de Sudamérica, yo no quiero ir. Estoy seguro de que tenía las puertas abiertas allá, pero no quería ir”, concluyó el internacional peruano.