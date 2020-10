Ángel Di María ha recuperado la sonrisa luego ver su nombre en la lista preliminar de convocados para la Selección Argentina de cara a la la fecha doble de Eliminatorias, ante Paraguay y Perú. El ‘Fideo’ se encuentra con PSG en Turquía y no ha ocultado su entusiasmo por esta nueva oportunidad con la ‘albiceleste’.

Ha sido el argentino Leandro Paredes, su compañero en PSG, el encargado de contar la reacción del zurdo al saber que su nombre figuraba en la pre-lista de los futuros citados por Lionel Scaloni.

“Le hablé en el momento que se enteró y se le notó en la cara que estaba muy feliz. Me saqué un par de dudas que tenía y sí, estaba muy contento”, reveló el jugador de PSG en una charla para ESPN.

El argentino señaló que no ha sido necesario consolar al ‘Fideo’ durante la etapa que no fue considerado. “Contenerlo no, porque él estaba bien y tranquilo, solamente que estaba con muchas ganas de estar en la Selección como cualquier jugador. Hoy en día le tocó estar y fue muy feliz”, añadió.

Antes de retomar su historia con la albiceleste, Ángel Di María primero deberá pensar en el Istanbul Basaksehir de Turquía, equipo al que enfrenta este miércoles por la Champions League. También tendrá por delante el duelo ante el Nantes, por la Liga francesa, donde el PSG es lidera la tabla.