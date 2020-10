Antoine Griezmann logró su cometido. Ansu Fati, la joven estrella de Barcelona, ha recibido las disculpas públicas por una crónica acusada de racista en el diario ABC. Salvador Sostres, autor de la nota, lamentó la situación que es analizada por departamento legal del cuadro azulgrana.

La crónica de ABC fue cuestionada por la manera en que se comparó al jugador. “Ansu Fati corriendo tiene algo de gacela, de mantero jovencísimo y negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grito de: ‘¡Agua, agua!’, anunciaba que la Guardia Urbana había llegado. Selváticas estampas en el corazón de la ciudad. Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau los delincuentes son los policías y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo. También es cierto que sin turistas, les flaquea bastante el negocio”, relata.

Este jueves, Salvador Sostres ofreció su disculpa pública en la página web de ABC. "En la crónica del Barça sobre su partido contra el Ferencváros, en mi voluntad de elogiar la belleza de los movimientos de Ansu, y su clase como jugador muy joven, algunas expresiones fueron tomadas como un desprecio racista”, dijo el periodista.

“Nada más lejos de mi intención, ni de mi opinión, muy favorable al jugador como he expresado en todas mis crónicas desde que debutó. Lamento profundamente el malentendido y pido disculpas a quien haya podido sentirse ofendido”, agregó el cronista para evitar una demanda legal de parte del club azulgrana.





Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación. pic.twitter.com/LZuJOzoTMG — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 21, 2020

Antoine Griezmann fue el encargado de reaccionar por el maltrato que estaba sufriendo el joven jugador de Barcelona. “Ansu Fati es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación”, escribió el francés desde su cuenta de Twitter.