No hay cuando acabe la pesadilla que vive Ansu Fati, lesionado de la rodilla izquierda desde el 6 de noviembre del año pasado. En todo este periodo, el delantero del FC Barcelona se sometió a tres operaciones y realizó trabajos de recuperación. Todo con la finalidad de volver a la acción en la parte final de la Liga Santander, pero no ha tenido éxito en el camino.

Así que el futbolista iniciará un nuevo proceso fuera de España y Barcelona lo confirmó este jueves mediante un comunicado. “El jugador del primer equipo Ansu Fati viajó hoy a Oporto para hacerse una revisión clínica de la rodilla izquierda a cargo del doctor José Carlos Noronha bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club”.

Por su lado, los diarios Sport y Mundo Deportivo desvelaron que el viaje está relacionado con una nueva intervención en la zona afectada. De hecho, Noronha, médico de la selección nacional portuguesa y hombre de confianza de Jorge Mendes (agente del joven de 18 años) y también de Cristiano Ronaldo, será el encargado.

Una de las opciones es que se le realice a Ansu Fati una meniscectomía, lo que se conoce como una extirpación parcial del menisco. La decisión, según los medios citados, recién se tomará cuando el equipo médico tenga un panorama claro y conozca el estado de la zona que demora el retorno del español. Tampoco se descarta “limpiar la zona de restos y fragmentos y se remodela el menisco para dejarlo con menos tejido meniscal”.

Adiós a la temporada

Luego de la nueva intervención, Ansu Fati necesitará unos dos meses para estar en condiciones de competir. Entonces, el delantero está totalmente descartado de la vigente campaña con Barcelona. Tampoco podrá ser tomado en cuenta para la Eurocopa y los Juegos Olímpicos con la selección española. El atacante debe apuntar al inicio de la 2021-22.

ℹ️ @AnsuFati ha viajado hoy a Oporto para hacerse una revisión clínica de la rodilla izquierda — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 6, 2021





El delantero, que ya había debutado con selección española el año pasado y anotó un tanto a Ucrania, entraba en los planes de Luis Enrique para la Eurocopa. Para el seleccionador de la ‘roja’, el jugador del Barcelona de sólo 18 años aportaba frescura a un ataque en el que faltaba un delantero desequilibrante.

Pero no sólo la selección mayor esperaba con los brazos abiertos al atacante de origen africano. La sub 21 española que participará en los juegos olímpicos de Tokio también querían contar con Ansu. Luis de la Fuente, DT del equipo estaba pendiente de la lista definitiva de Luis Enrique y si en esta no aparecía el jugador del Barcelona, él lo convocaba.

TE PUEDE INTERESAR