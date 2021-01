Llevar a Ousmane Dembélé a la Premier League se ha vuelto el objetivo de Manchester United que ha intentado hasta las últimas horas del Mercado de Invierno, conseguir el préstamo del delantero francés pero Barcelona ha rechazo los múltiples intentos de los ingleses.

Christian Falk, periodista de diario Bild de Alemania, señaló que Manchester United solicitó su cesión, con opción de compra a final de la temporada, pero Ronald Koeman no habría aprobado la salida del francés ante la falta de gol en el equipo azulgrana.

Esta negativa no ha hecho perder el entusiasmo de la directiva de Manchester United que espera ir en busca de Ousmane Dembélé al próximo mercado de verano de no conseguir el fichaje de Jadon Sancho, delantero del Borussia Dortmund, quien en el verano pasado no aceptó la propuesta del cuadro inglés.

Asimismo, se descartó que la directiva de Chelsea FC haya tenido un acercamiento con los representantes del ‘Mosquito’ y que la única propuesta formal en las oficinas de Barcelona ha sido la del United.