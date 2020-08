Barcelona realizará un cambio importante en su ataque esta temporada. Luis Suárez, tercer máximo goleador en la historia del club, se despedirá. El uruguayo ya fue notificado por Ronald Koeman, que no tiene un espacio en su plantilla, por ello, tendrá que buscar un nuevo equipo.

Antoine Griezmann será el encargado de comandar el ataque azulgrana; sin embargo, es necesario que tenga un suplente que esté a la altura y lo haga exigirse al máximo nivel. El DT holandés tendría en sus planes a Memphis Depay.

El atacante del Olympique de Lyon, uno de los clubes revelación de la última Champions League, tiene una muy buena relación con Koeman, por ello, sus posibilidades son altas. Tras ser consultado por ellas, explicó:

“Estoy concentrado en el Lyon, estoy contento de haber vuelto. No he hablado con Koeman, se implicó mucho en mi recuperación. Me vino a ver a Roma. Cuando entrené en Holanda también me vino a ver. Nuestra relación es buena. Hoy él es entrenador del Barça. Personalmente estoy concentrado en el Lyon, estoy aquí en este momento preciso. Puedo llegar a soñar con grandes clubes, veremos qué pasará, pero por ahora estoy aquí”.

Memphis Depay luce en el Olympique Lyon, indiscutible en su equipo por sus goles y liderazgo e incontestable este viernes para el Dijon, al que remontó y doblegó con un protagonismo absoluto: marcó tres goles, dos de ellos de penalti, y provocó otro en propia puerta de su adversario (4-1).

No jugó en el Lyon Houssem Aouar, positivo este viernes por Covid-19, aislado y “totalmente asintomático”. Una baja transcendente. Lo reemplazó en el once Moussa Dembelé. Fue el único cambio en la alineación titular de Rudi García respecto a la eliminación en las semifinales de la Champions League de hace nueve días contra el Bayern Múnich. El resto, los mismos... Y con Depay.