Luis Suárez se está alejando de Atlético de Madrid por el repentino cambio de postura expresado por la directiva de Barcelona. El delantero había llegado a un acuerdo con los azulgranas para conseguir la carta de liberación. Pero en cuestión de horas, los catalanes retrocedieron y ponen piedras en el camino para complicar el traspaso del ‘9’.

En principio, el ‘Pistolero’ aceptó recibir un porcentaje correspondiente al año que le resta en el contrato con los blaugranas. A cambio, el atacante recibiría la carta de libertad para negociar con los ‘Colchoneros’. Sin embargo, el alto mando de los culés ahora no quiere reconocer ese trato y se niega a efectuar el pago.

Además, el periódico AS detalla que Luis Suárez pactó con Barcelona no firmar por un grupo determinado de clubes para facilitar la salida. En esa lista no aparecía Atlético de Madrid, pero de último momento, los azulgranas quieren añadir a los albirrojos para evitar que un rival directo se refuerce con uno de los suyos.

Los movimientos de la directiva catalana han generado el malestar del goleador ‘charrúa’. Entonces, las negociaciones para que abandone el Camp Nou han quedado en punto muerto, mientras el equipo de Diego Simeone necesita con urgencia un delantero para suplir la marcha de Álvaro Morata.

La opción Edinson Cavani

Si las conversaciones entre Luis Suárez y Barcelona no progresan en las próximas horas, el Atlético de Madrid se planea buscar otras alternativas en el mercado, siempre pensando en la debilitada situación financiera de la institución.

En ese sentido, AS indica que el nombre de Edinson Cavani, compatriota del ‘9’ azulgrana, ha surgido como opción. El ‘Matador’, que fue ofrecido a Real Madrid, es agente libre y llegaría por coste cero. El inconveniente surgiría en cumplir con la ficha del ex PSG.