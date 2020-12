Toma moral. Jenni Hermoso la máxima goleadora de Barcelona y candidata a levantar el premio The Best en su categoría, no evitó hablar sobre Lionel Messi, jugador que podría dejar al cuadro catalán la próxima temporada.

La futbolista azulgrana reconoció que ha conocido a Lionel Messi, pero tras ingresar en la historia del club como goleadora, el argentino no tuvo ningún gesto de cortesía. “Nunca me ha enviado un WhatsApp. Dudo que tenga mi teléfono o que lo pida algún día”, expresó para ‘El Periódico’.

Tampoco dudó marcar las diferencias con el legendario capitán de Barcelona. “Salvo la fuerza, en poco más. Aunque la velocidad cuando haces un control depende de la potencia de las piernas, mentalmente hay jugadoras que superan a jugadores de Primera. En pretemporada entrenamos con equipos masculinos: en años anteriores nos ganaban, este verano no hemos perdido ni un partido”.

La capitana de Barcelona no ocultó su polémica lista de ídolos de la infancia. “Me gustaban mucho Fernando Redondo, Zinedine Zidane y Santiago Solari. Futbolistas especiales. Pero mi ídola era Nervy (Ana Belén Fernández), jugadora del Atlético de Madrid, en el que entré a los 12 años”, contó la futbolista que sumó 125 goles con la casaquilla azulgrana.

Jenni Hermoso lleva la camiseta ’10′ en la espalda al igual que Lionel Messi y es una mediocampista muy dura, debido a su formación en Atlético Madrid. Impone respeto con sus 1.74 metros de altura y la fama de chica mala que ha labrado en la liga femenina.