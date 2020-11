Barcelona tiene la urgencia de cerrar una de las transferencia más esperadas del año, Memphis Depay. La lesión de Ansu Fati ha generado un nuevo panorama y el jugador del Lyon ha hecho un anuncio que ilusiona a los hinchas azulgranas.

El jugador fue consultado si terminaría la temporada con el Lyon, ante la nueva emergencia que vive Barcelona. “No voy a hacer promesas que no estoy seguro de que pueda cumplir. Yo creo que Lyon tiene que aprovechar mi presencia aquí ahora. Y yo tengo que aprovechar el estar aquí. Y eso es lo que trato de hacer todos los días. Lo podéis preguntar a los que me rodean: me gusta entrenar y trato de ser positivo todos los días”, señaló una de las prioridades para Ronald Koeman.

Memphis Depay ha anotado cinco goles en el inicio de temporada en ocho partidos y no parece muy contento con el proyecto de Lyon. “¿Título? Este debería ser nuestro objetivo. Aunque no puedo decir todo lo que se me pasa por la cabeza... sobre lo que está pasando, lo que estoy viendo en el club, hay algunas cosas que no puedo decir honestamente. Vienes aquí a traer trofeos, creo que siempre debería existir esta mentalidad”, declaró para Telefoot.

El acuerdo entre Barcelona y Memphis Depay es un hecho, solo falta que Lyon apruebe su salida por un monto beneficioso para ambas instituciones. La Comisión Gestora azulgrana espera poder llegar a un acuerdo con los holandeses a fin de acelerar el fichaje del jugador de 26 años antes que concluya su contrato.