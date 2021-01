Ronald Koeman tendrá que resignarse a terminar la temporada sin la presencia Eric García. La llegada del zaguero de Manchester City fue descartada tras una reunión, este viernes, entre Carles Tusquets, presidente de la Comisión Gestora, y los candidatos a la presidencia de Barcelona.

El encuentro entre Carles Tusquets con Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa, se dio el viernes por la tarde y trataron diversos temas como la seguridad jurídica del club, tras la postergación de elecciones. Entre los diversos temas se tocó también los posibles fichajes del mercado de invierno.

El presidente interino de Barcelona propuso a los candidatos hacer efectivo ahora el fichaje del central español, pero no existió consenso entre ellos y se ha decidido aplazar esta contratación a pesar de ser uno de los deseos de Ronald Koeman.

Otra de las decisiones tomadas en un principio es que las elecciones se puedan desarrollar el 7 de marzo. Es la fecha que han consensuado, pero todo dependerá de la evolución de la pandemia. Durante la reunión se analizaron varias propuestas, como el voto electrónico, pero al final se optó por esta fecha para reemplazar los comicios planificados para el 24 de enero.

Guardiola hace fiesta con la noticia

El más feliz con la noticia es el entrenador de Manchester City, Pep Guardiola, quien manifestó abiertamente su deseo en que Eric García termine la temporada con los ‘Citizens’ “Espero que no se vaya, aunque quizás en Barcelona saben más que yo. No sé lo que va a pasar, honestamente, pero quizás sí pasa. No puedo decir más”, respondió el español ante la pregunta de los medios.