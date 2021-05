Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 35 de LaLiga Santander, este sábado 8 de mayo desde las 9:15 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports, Movistar+, Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Una verdadera final protagonizarán Barcelona (3° con 74 puntos) y Atlético de Madrid (1° con 76), en su lucha por alcanzar el título de LaLiga, en un duelo que tendrá el ingrediente especial de Luis Suárez por primera vez contra su exequipo, el cuadro azulgrana. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Camp Nou.

Barcelona vs. Atlético de Madrid: horarios del partido

México - 9:15 a.m.

Perú - 9:15 a.m.

Ecuador - 9:15 a.m.

Colombia - 9:15 a.m.

Bolivia - 10:15 a.m.

Venezuela - 10:15 a.m.

Paraguay - 10:15 a.m.

Chile - 10:15 a.m.

Argentina - 11:15 a.m.

Uruguay - 11:15 a.m.

Brasil - 11:15 a.m.

España - 4:15 p.m.

Nada más la victoria garantiza a Atlético de Madrid su continuidad por encima de todos. Ni el empate ni la derrota. No hay margen para él, también dos puntos por delante del Real Madrid: si vence seguirá líder; si iguala dependerá del marcador dominical del conjunto blanco contra el Sevilla y si pierde se caerá de la cima tras 18 jornadas.

El triunfo también es indispensable para el Barcelona, que acude a la cita con la intención de firmar un pleno de victorias hasta el final de LaLiga, aunque no depende de sí mismo para ganar el título, ya que tiene el ‘gol average’ perdido con el Real Madrid, segundo en la tabla, y con el que los azulgranas están empatados a puntos (74).

Para lograrlo, el técnico azulgrana podría sentar de nuevo a Óscar Mingueza en el banquillo para repetir con los mismos tres centrales que alineó en Mestalla: Ronald Araujo, Gerard Piqué y Clement Lenglet, que estarán acompañados en los carriles por Sergiño Dest y Jordi Alba, en el ya habitual 3-5-2.

En el centro del campo, estarán los tres fijos para Koeman Sergio Busquets, Frenkie de Jong y Pedri González, mientras que la delantera estará formada por Leo Messi y el exrojiblanco Antoine Griezmann, que atraviesa por su mejor momento de la temporada.

Nunca ha ganado un partido el Atlético de Madrid de Simeone en el Camp Nou. Ahí logró una Liga (2014) y construyó dos clasificaciones para las semifinales de la Liga de Campeones (2014 y 2016), pero en ninguna de las trece visitas venció al término de los 90 minutos. Son seis empates y siete derrotas allí. Su último triunfo data de 2006 (1-3).

Demasiado tiempo, más aún tal y como ha sido la transformación del equipo en la última década a las órdenes de Diego Simeone; este sábado ante su última barrera en la liga, ante otro desafío contra el Barcelona, ante la ocasión de ser campeón una vez más, pero también ante la obligación de ganar. No vale con otro resultado.

Y no le queda otra al Atlético de Madrid, que ha reducido su ventaja casi a lo mínimo, porque nada más ha sumado 26 de 45 puntos en las últimas quince jornadas, cuando en las primeras diecinueve hizo 50 de 57, incluidos los tres por los que compitió y ganó al Barcelona por 1-0 en el Wanda Metropolitano, cuando era un equipo casi incontestable.

Ya no lo es. Ni siquiera se acerca. Aunque ha ganado tres de sus últimos cuatro choques, todos a rivales que pugnan por eludir el descenso (5-0 al Eibar, 2-0 al Huesca y 0-1 al Huesca), su liderato está más que nunca en el alambre. No se cayó el pasado sábado de él porque el penal lanzado por Fidel se estrelló en el poste.

Barcelona vs. Atlético de Madrid: probables alineaciones

Barcelona: Marc-André ter Stegen, Ronald Araujo, Gerard Piqué, Clement Lenglet, Sergiño Dest, Frenkie De Jong, Sergio Busquets, Pedri, Jordi Alba, Lionel Messi y Antoine Griezmann. DT: Ronald Koeman

Atlético de Madrid: Jan Oblak, Kieran Trippier, Stefan Savic, José María Giménez, Mario Hermoso, Geoffrey Kondogbia; Marcos Llorente, Koke, Thomas Lemar, Yannick Carrasco y Luis Suárez. DT: Diego Simeone.

Con información de EFE.