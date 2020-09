Mientras Real Madrid celebró por todo lo alto la consecución de LaLiga en la campaña anterior, Barcelona se hundía en una crisis deportiva e institucional de la que buscará salir en la nueva temporada. De hecho, los azulgranas han hecho todos los movimientos posibles para iniciar con buen pie en la 2020-21.

Este viernes, Zinedine Zidane ha valorado la actual situación de los catalanes. El estratega francés, fiel a su estilo, evitó profundizar en los problemas de la directiva que encabeza el presidente Josep Maria Bartomeu.

“Voy a ser respetuoso porque no sé lo que pasa dentro, no me voy a meter en nada. Todos los clubes tienen sus cosas, sus dificultades, su momento así”, declaró el entrenador Real Madrid en conferencia de prensa.

‘Zizou’ sí opinó sobre el aspecto deportivo de Barcelona. El conjunto blaugrana cambió a Quique Setién por Ronald Koeman, mantiene a Lionel Messi como líder del primer equipo y ha dejado ir a figuras como Luis Suárez o Arturo Vidal. Así, con novedades, el DT de la ‘Casa blanca’ manifestó que el rival será competitivo.

“Creo que el Barcelona, es un equipo que va a estar ahí para pelear por todo, no tengo ninguna duda”, concluyó el técnico del vigente campeón de LaLiga, que empató contra Real Sociedad en el inicio de la nueva temporada.

Mientras que los catalanes iniciarán la nueva etapa bajo el mando de Koeman este domingo contra Villarreal. Los culés recibirán en el Camp Nou al ‘Submarino Amarillo’ en la tercera fecha del certamen, pero el primer duelo para los blaugranas.