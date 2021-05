El regreso de Edwin Cardona a la volante de Boca Juniors deberá esperar. El mediocampista, que se perdió los últimos tres encuentros de la Superliga Argentina, presenta un problema cardiológico como efecto del coronavirus que lo afectó hace poco. De momento, el compañero de Carlos Zambrano estará en reposo por dos semanas.

“Edwin Cardona, en los chequeos cardiológicos post COVID-19, presentó signos de miocarditis leve por lo cual no realizará esfuerzo de alta competencia durante 14 días hasta repetir los estudios”, fue el parte médico que dio a conocer Boca Juniors este sábado, a un día del juego ante Lanús, por la Copa de la Liga Profesional.

El colombiano, que dio positivo por coronavirus el 18 de abril, se recuperó de la enfermedad y el pasado 28 de abril se había reintegrado a los trabajos del equipo que dirige Miguel Ángel Russo. Debido a la infección, el mediocampista no estuvo presente en los choques ante The Strongest y Santos por la Copa Libertadores y el duelo ante Huracán por el torneo local.

Edwin Cardona en los chequeos cardiológicos post COVID presentó signos de miocarditis leve por lo cual no realizará esfuerzo de alta competencia durante 14 días hasta repetir los estudios. — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 1, 2021

La vuelta a las canchas del talentoso futbolista es una incógnita. El cuerpo médico del club le realizará más exámenes al colombiano, pero inicialmente se descarta que sea algo grave y se espera la resolución espontanea del edema que presenta el corazón de Cardona.

Este no es el primer caso de problemas cardiológicos en el fútbol argentino, producto de coronavirus. Hace unos días Lucas Barrios también fue diagnosticado con el mismo problema de Cardona y por eso se perdió el clásico de La Plata ante Estudiantes.

Inicialmente el mediocampista será baja en el partido de mañana ante Lanús y luego ante Patronato por la liga argentina, y nuevamente se perderá los choques coperos frente a Barcelona en Guayaquil y Santos en Sao Paulo, ambos por la Copa Libertadores.

ZAMBRANO NO CONCENTRA

Miguel Angel Russo facilitó la lista de concentrados para el partido ante Lanús, y en ella no aparece Carlos Zambrano. Si bien es cierto el ‘león’ tiene hace varios días el alta médica e incluso en el partido de práctica del pasado viernes estuvo en el once titular, finalmente el DT no lo incluyó entre los convocados.

La vuelta del zaguero de la selección se daría el martes en Guayaquil cuando los xeneizes enfrenten a Barcelona por la Copa Libertadores. Los boquenses se jugarán la punta del grupo C ante los azulgranas que son los líderes de la llave con seis puntos por mejor diferencia de goles que Boca.

