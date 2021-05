El futuro de Luis Advíncula parece estar definido. El zaguero de Rayo Vallecano ha vuelto a ser contactado desde Boca Juniors con la intención de contar con sus servicios finalizada la temperada en Europa. TNT Sports confirmó que los puentes para la llegada del jugador ya se han establecido y solo es cuestión de esperar.

El periodista argentino Martín Costa se encargó de confirmar que el Consejo de Fútbol de Boca Juniors que es comandado por Juan Román Riquelme estableció contacto con el jugador de la selección peruana y su representante para plantearles un proyecto de tres años en el cuadro azul y oro.

Pero el diálogo no solo se habría limitado en convencer al jugador, lo más importante fue activar el contacto con el presidente del club, Raúl Martín Presa, quien dejó en claro que de lograr el ascenso no existiría ninguna posibilidad de ceder al peruano. Sin embargo, de no conseguir ese objetivo se empezaría a negociar si es que el jugador acepta la oferta.

“Boca se está preparando para lo que viene. Están buscando un lateral derecho y ha salido el nombre de Advíncula. Han hablado con él y con el presidente del Rayo Vallecano”, dijo el hombre de prensa para ‘Las Voces del Fútbol’.

EL ‘LEÓN’ LO ESPERA EN LA BOMBONERA

De concretarse el fichaje el popular ‘Bolt’ tendría la facilidad de contar con Carlos Zambrano para que sea menos complicado el proceso de adaptación a su nuevo equipo. El ‘León’ ya asimiló la presión de lo que significa ser jugador de Boca Juniors, tras recibir fuerte crítica de los hinchas y de la prensa argentina.