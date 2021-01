El acuerdo entre Marcos Rojo y Boca Juniors parece inminente así lo ha hecho saber en las redes sociales el gimnasio donde entrena el defensor argentino que espera no desentonar en sus futuras practicas en el equipo de Miguel Ángel Russo.

“Marcos Rojo está feliz, mejorando día a día, a poco de empezar con los entrenamientos en Boca Juniors”, publicó la cuenta oficial del gimnasio Castro Team Competición en Facebook.

El defensa de Manchester United trabaja ya desde hace tres semanas su forma física y no desentonar cuando empiece a entrenar en Ezeiza. “Como entrenador estoy admirado por la capacidad física que posee, su recuperación y ese plus de temperamento propio de un gran atleta de alto rendimiento. Felicitaciones”.

“Muy buena ficha la de Boca, tiene el semblante de un Jugador de Boca”, agregó la publicación del gimnasio que parece no prestar mucha importancia a que Marcos Rojo no suma minutos hace 354 días. Desde el 2019 solo ha disputado 15 partidos oficiales, 11 como titular, y no anotó goles.

Gimnasio de Marcos Rojo reafirma acuerdo con Boca Juniors (Captura: @Carlos Team Competicion)

El defensor está a la espera de terminar de resolver su salida del Manchester United, que no exista ofertas por el jugador antes del cierre del mercado de invierno y solo así sumarse al cuadro de Russo, pese alas ofertas de estudiantes y de Cruz Azul de México.