Finalizó la primera etapa de la Copa de la Liga Profesional y ya conocemos a los clasificados a los cuartos de final. Luego de tanta especulación, se dio lo que todos esperaban: tendremos Superclásico. Luego de que se den todos los resultados necesarios, Boca Juniors y River Plate chocarán por el torneo.

¿Qué tenía que pasar? River y Racing tenían que ganar sus partidos y Talleres debía no vencer a Lanús. Los Millonarios se impusieron por un claro 4-1 ante Aldosivi, la ‘Academia’ derrotó por 2-0 a San Lorenzo y el ‘Granate’ venció por 1-0 a la ‘T’.

Con estos resultados, los dirigidos por Marcelo Gallardo quedaron terceros en la Zona A y los de Miguel Ángel Russo segundos en la Zona B, sentenciando su cruce. El encuentro se jugará a 90 minutos y si no hay un vencedor deberán ir a penales.

El encuentro se disputará el próximo fin de semana (o el 15 o el 16 de mayo) en La Bombonera. El horario está por confirmarse. Se espera que este lunes se definan los detalles del encuentro.

En los otros cruces, Colón (1° de la Zona A) jugará con Talleres (4° de la Zona B) en el Brigadier Estanislao López de Santa Fe, Estudiantes (2° de la Zona A) enfrentará a Independiente (3° de la Zona B) en el estadio Uno de La Plata y Vélez (1° de la Zona B) chocará con Racing (4° de la Zona A) en el José Amalfitani.

El ganador de Colón vs. Talleres enfrentará al vencedor de Estudiantes vs. Independiente en semifinales, mientras que el que salga victorioso del Vélez vs. Racing chocará con el que pase de Boca vs. River. La anteúltima ronda será el 21 de mayo y la gran final el 30 del mismo mes.