Boca Juniors vs River Plate EN VIVO ONLINE | La mítica Bombonera de Buenos Aires recibe la vibrante primera final de la Copa Libertadores 2018. Para ver fútbol en vivo EN VIVO ONLINE, este sábado 10 de noviembre desde las 15:00 horas, tienes más de una alternativa por servicios de streaming y canales de TV. El duelo entre los dos clubes más grandes de Argentina es la final más esperada de todos los tiempos en la historia de la Torneo continental. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, jugadas, goles, entrevistas y resultados de la espectacular final que definirá al campeón.

“ Boca Juniors y River Plate han puesto al fútbol argentino en una lugar donde nunca antes había llegado”, frase de Guillermo Barros Schelotto. El técnico Xeneize se ha encargado de darle la categoría suficiente a la gran final que protagonizarán Boca Juniors vs River Plate en La Bombonera. Un superclásico argentino con suficiente condimentos para captar la atención de todos los hinchas en el mundo. Para ver fútbol en vivo, Boca Juniors viene de recuperar el paso en la Superliga de Argentina con un contundente 4-1 sobre Tigre.



Boca Juniors vs River Plate será el duelo más trascendental a nivel de clubes en todo el presente año. La final de la Copa Libertadores 2018 los encuentra a ambos equipos con la misma estadística en cuanto a resultados en la presente edición: 6 victorias, 5 empates y 1 derrota. Para ver fútbol en vivo, Boca Juniors cayó en fase de grupos ante Palmeiras por 2-0, y luego ha sumado 8 partidos sin ser vencido. El cuadro 'Bostero' marcha en octavo lugar de la Superliga argentina con 18 puntos y cuenta con un mal precedente pero de vital importancia para el partido del sábado 10 de noviembre: River Plate ganó 2-0 en La Bombonera en setiembre pasado.

“El que salga vencedor tendrá la gloria absoluta y el que no seguirá peleándola, esto es así. No es vida o muerte, es un mensaje erróneo y muy malo para nuestra sociedad", palabras de Marcelo Gallardo. El técnico 'Millonario' hizo un llamado a la calma en la previa del Boca Juniors vs River Plate. El cuadro de 'La Banda' está un paso adelante en el pronóstico, a pesar de que se diga que cada clásico es diferente y en una final no cuentan los antecedentes. El triunfo agónico contra Gremio en Porto Alegre ha puesto a River Plate por delante de las apuestas.

River Plate , que había perdido contra Gremio 1-0 en la ida, tuvo que sacar fuerzas extras para remontar y terminar ganando 2-1, y de paso, llevarse la llave de la Copa Libertadores 2018 en Brasil con un resultado global de 2-2. El cuadro 'Millonario' marcha en la décima casilla de la Superliga argentina 2018 con 16 puntos sumados. En la última fecha cayó derrotado 1-0 en su visita a Estudiantes La Plata.

Por Copa Libertadores, Boca Juniors vs River Plate se enfrentarán por vigésimo cuarta vez en toda la historia. Hasta la fecha, el historial favorece a Boca Juniors que superaron al 'Millo' en 10 ocasiones (2000 y 2004 en duelos de eliminación directa). River ganó en 7 ocasiones y empataron en otras 6. Sin embargo, el último antecedente por Copa Libertadores data del 2015 y tiene el recuerdo fresco de la noche en que los jugadores de River Plate fueron atacados con gas pimienta por "La 12", hinchada oficial de Boca Jrs. La llave fue a favor del equipo de Núñez, que terminó levantando la Copa frente a Tigres de México.

BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE: POSIBLES ALINEACIONES



Boca Juniors: Rossi; Jara, Izquierdoz, Magallan, Olaza; Barrios, Nandez, Perez, Villa, Pavón y Ábila.



River Plate: Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; Zuculini, Palacios, E. Pérez, Martinez, Pratto y Borré.

BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE: ÚLTIMAS DECLARACIONES



Las contras en el Boca Junior vs River Plate para el cuadro millonario son las ausencias de su capitán Leonardo Ponzio, caudillo de la volante, y del propio Marco Gallardo, técnico de River Plate , quien no podrá siquiera pisar el estadio la Bombonera de Boca Juniors y deberá quedarse en la tribuna en la revancha el sábado 24 de noviembre. Así lo determinó la Conmebol luego que no acatara una suspensión previa de la entidad en la semifinal ante Gremio.

“Gallardo es la cabeza del equipo y no tenerlo es una pérdida grande”, dijo Jonathan Maidana, defensor de River Plate. “Pero el plantel tiene gente experimentada que desde el banco intentará guiarnos. Somos un grupo muy fuerte y estamos preparados para afrontar este desafío”, añadió.

Por su cuenta, para la final entre Boca Juniors vs River Plate , en el plantel Xeneize confían que la llave comience a resolverse en La Bombonera, a pesar de que en las dos últimas visitas River Plate se llevó la victoria por 3-1 en el 2017 y 2-0 en este año. “Si podemos hacer uno o dos goles mejor, pero siempre mantener el arco en cero. Estar bien concentrados y si podemos liquidarlo en cancha de Boca mejor”, sostuvo Pablo Pérez, volante de Boca Juniors.



BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE: ¿DÓNDE LO TRANSMITIRÁN?



BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE: ¿CÓMO LLEGAN AL PARTIDO?



