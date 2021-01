El futuro de Erling Haaland parece cada día más lejos de Borussia Dortmund y en medio de los rumores de su inminente partida a Real Madrid, el director administrativo del club ha brindado un importante consejo al joven artillero noruego.

“Si Erling nos deja es para irse a un club mayor y muchos aún no están preparados para eso, si optas a irte a un club como el Real Madrid, por ejemplo, tienes que ser un futbolista de clase mundial”, dijo el directivo Hans-Joachim Watzke para ‘Kicker’.

El directivo de Borussia Dortmund ha puesto como ejemplo al mejor jugador de la temporada y ganador de los premios The Best. “Erling sabe, lo mismo que su agente Mino Raiola, lo que tiene en Dortmund. Solo le puedo aconsejar que haga lo mismo que Robert Lewandowski, que se fue de aquí ya convertido en una estrella mundial y eso no se puede lograr en un sólo año “, agregó Watzke.

Erling Haaland se ha convertido junto a Kylian Mbappé, el objeto de deseo blanco para este 2021, en los dos grandes nombres del proyecto a futuro al que aspira la entidad madridista. Watzke espera que el ‘Goldn Boy’ no pida la carta de libertad el verano que viene.

Carta de salida costaría 75 millones de euros

El delantero noruego tiene contrato con el Dortmund hasta 2024 y la directiva ha desmentido rumores sobre algún acuerdo verbal que le permitiría a Erling Haaland marcharse en 2021.

La prensa alemana asegura la existencia de una cláusula de rescisión, de 75 millones de euros, que entraría en vigencia desde el 2022, pero eso es algo que nunca ha sido confirmado por el club.