Carlos Zambrano fichó por Boca y Riquelme fue su guía turístico en paseo por La Bombonera

Carlos Zambrano fichó por Boca Juniors. El diario Olé cuenta que el peruano, después de cumplir con todas las formalidades del fichaje, caminó por La Bombonera, mítico estadio del club, acompañado por Juan Román Riquelme, quien ejerció de guía.

La idea del ex volante del cuadro boquense y actual segundo vicepresidente de la entidad argentina fue clara: introducir al zaguero de la selección al “Mundo Boca”. Y el primer paso fue ese: el paseo por el campo del imponente coloso. Además, el ‘Kaiser’ conoció otras instalaciones, siempre con ‘Topo Gigio’ al mando.

Recorrido especial

Carlos Zambrano, tal como informa Olé, ya había estado en La Bombonera, aprovechando una visita por tierras argentinas. Pero este tour ha sido especial, pues fue liderado por Riquelme, una de las figuras máximas del club.

Viajó con el plantel

Para que el ‘León’ se familiarice más rápido con Boca Juniors, el entrenador Miguel Ángel Russo lo hizo subirse al avión junto con el resto de futbolistas convocados para el partido contra Talleres. No obstante, es complicado que debute en este partido porque aún no está al 100%.

Carlos Zambrano, de 30 años, fichó por el conjunto ‘Xeneize’ gracias a la recomendación de Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana. No se han conocido detalles de la operación, pero ha trascendido que su contratación costó 1.5 millones de dólares. “Al escuchar la oferta, cerré las otras puertas y me centré solamente en Boca. Llegar aquí es un plus, el club más grande de Sudamérica”, declaró el defensa.

