La pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto ha generado un sismo en Boca Juniors. Ambos se encuentran en el ojo de la tormenta tras agarrarse a golpes durante el entretiempo del partido ante Racing Club y el incidente viene siendo cuestionado duramente. Fue así que en ESPN arremetieron contra el ‘Pipa’ al considerar que no da la talla para ser un líder en el club ‘xeneize’.

En la más reciente edición de SportsCenter, Germán Paoloski criticó el accionar de Darío Benedetto en los últimos tiempos, remarcando que tiene un comportamiento explosivo dentro del campo de juego.

“ Benedetto no está a la altura de un líder con las cosas que hace. Se quiere agarrar a trompadas con todo el mundo, con todos los rivales. Los carga, les grita el gol en la cara. Una cosa es que tú quieras arengar, que pegues dos gritos, eso está bien ”, aseguró inicialmente.

Tras ello, el conductor de ESPN cuestionó la falta de temple del ‘Pipa’ para lidar con las críticas de los compañeros, lo cual se agrava considerando la poca efectividad que ha registrado en sus últimos partidos.

“Los antecedentes de Benedetto no están siendo los ideales y a eso le sumamos que en el último tiempo tampoco ha sido lo efectivo que podría haber sido. Si criticas a tus compañeros o dices que ‘marcamos mal’, te tienes que fumar si te dicen ¿y tú? (...) Si te dicen algo y eres un líder, tienes que saber entenderlo”, enfatizó.

Carlos Zambrano y Darío Benedetto se enfrentaron en el entretiempo del último partido de Boca Juniors

Finalmente, Germán Paoloski se preguntó el por qué están ocurriendo estos sucesos tan reiterativos en Boca Juniors pese a la historia y exigencia que se le pide a todos sus jugadores.

“Lo que pasa en Boca es que se repite. No es normal. He escuchado a colegas que decían que pasa en otros clubes y no se sabe. No creo que pase directamente en otros clubes. Que puede haber discusiones y peleas en un entrenamiento, es lógico, es fútbol. Puede pasar, pero en el fútbol hiperprofesional y vistiendo la camiseta de Boca, no debería de pasar y, si es que sucede, no tiene que ser una cuestión que se sepa enseguida”, sentenció.

Riquelme criticó con dureza a Zambrano y Benedetto

Juan Román Riquelme llegó en la madrugada del lunes al hotel de concentración donde se hospidaba Boca Juniors para hablar sobre el incidente de Zambrano y Benedetto. El vicepresidente del ‘Xeneize’ habló con todo el plantel y expresó todo su enojo.

“ Le faltaron el respeto al hincha. Cruzaron la línea, ¿están buscando que los insulten? Esto no es boxeo. Le faltaron el respeto al hincha de Boca ”, manifestó de manera enfática.

