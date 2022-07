Tercer round de la gran final de la Liga Promerica 2022. Tras empatar (1-1) en el global, Cartaginés y Alajuelense tendrán que disputar dos partidos más para decidir al nuevo campeón del Torneo Clausura del fútbol de Costa Rica. El escenario elegido será el estadio José Rafael “Fello” Meza Ivankovich de la ciudad de Cartago, donde los brumosos suelen jugar de locales.

Club Sport Cartaginés vs. Liga Deportiva Alajuelense Tercera final de Liga Promerica 1. ¿Cuándo juegan? Domingo 3 de julio de 2022 2. ¿Dónde es el partido? Estadio Rafael “Fello” Meza de Cartago, Costa Rica 3. ¿A qué hora empieza? 5:00 p. m. en horario de San José 4. ¿En qué canal transmite? FUTV; Radio Teletica Deportes 5. ¿Cómo verlo por Internet? Sigue el MINUTO a MINUTO por el diario Trome

Un gol en propia puerta de Kevin Briceño a los 70′ del complemento hacía soñar a los manudos con la estrella número 31 de su historia en el fútbol costarricense. Sin embargo, cuando todo parecía estar consumado, los de Cartago lograron darle emoción al duelo gracias al tanto de Marcel hernández, en el 85′.

“Vamos a lucharlo, este es el paso que tenemos que dar. Si no tenemos que seguir con la visión de que este equipo tiene que estar en instancias finales. No quiero que se diga esta frase de Cartaguito, no se llama Cartaguito ni nada, el club se llama Club Sport Cartaginés”, dijo el técnico Geiner Segura en la previa del cotejo ante LDA.

“El futbol se define por detalles en instancias finales, entonces si nosotros hubiéramos cuidado en ese detalle del balón parado estuviéramos celebrando y uno tiene que aceptar eso”, recalcó Albert Rudé, estratega de la Liga Deportiva Alajuelense.

El árbitro del cotejo será el experimentado Keylor Herrera. Por otro lado, las entradas se pueden comprar desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. de forma presencial en el Fello Meza.

¿Qué canal transmiten la tercera final del Cartaginés vs. Alajuelense?

La transmisión del tercer partido Cartaginés vs. LDA Alajuelense estará a cargo de la señal de FUTV y radio TELETICA DEPORTES en territorio nacional, mientras que en los Estados Unidos deberás sintonizar Centro América TV. Además, puedes descargar las aplicaciones de Soy TV y Fanatiz para seguirlo vía LIVE STREAMING por Internet.

Costa Rica: FUTV y Radio Teletica Deportes

Estados Unidos: Centro América TV y Fanatiz

¿A qué hora juegan Club Sport Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense (LDA)?

La tercera final entre Club Sport Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense está pactado a comenzar a las 17:00 horas de la tarde en San José, Costa Rica. Revisa los siguientes horarios si te encuentras en el extranjero para ver la final.

17:00 horas de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala

18:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador, Washington DC (EEUU), México y Panamá

19:00 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Chile, Canadá y Bolivia

20:00 horas de Argentina, Uruguay y Paraguay

¿Cómo ver FUTV EN VIVO, Cartaginés vs. Alajuelense por Liga Promerica?

Cabletica : Canal 17 (Analógico), Canal 102 (Digital) y Canal 711 (HD)

: Canal 17 (Analógico), Canal 102 (Digital) y Canal 711 (HD) Telecable : Canal 52 (Analógico), Canal 224 (Digital) y Canal 774 (HD)

: Canal 52 (Analógico), Canal 224 (Digital) y Canal 774 (HD) Kölbi TV : Canal 14 (Analógico), Canal 508/1370 (Digital) y Canal 942 (HD)

: Canal 14 (Analógico), Canal 508/1370 (Digital) y Canal 942 (HD) Cablesantos : Canal 22 (Analógico), Canal 150 (Digital) y Canal 722 (HD)

: Canal 22 (Analógico), Canal 150 (Digital) y Canal 722 (HD) Coopelesca : Canal 16 (Analógico) y Canal 407 (Digital)

: Canal 16 (Analógico) y Canal 407 (Digital) Coopeguanacaste : Canal 407

: Canal 407 Cablecartago : Canal 782

: Canal 782 Cable Centro : Canal 97

: Canal 97 Supercable : Canal 10

: Canal 10 Plus TV : Canal 1

: Canal 1 Cablevisión Occidente : Canal 12

: Canal 12 Coope Alfaro Ruiz : Canal 129

: Canal 129 Teleplus : Canal 25

: Canal 25 Cable Pacaya s: Canal 30

¿Qué canal es FUTV en Cabletica?

La señal de FUTV se encuentra disponible en Cabletica por el Canal 17 (Analógico), Canal 102 (Digital) y Canal 711 (HD) .

Precio de entradas del tercer partido entre Cartaginés y LDA Alajuelense

Popular Oeste : 20,000 colones costarricenses

: 20,000 colones costarricenses Popular Sur : 20,000 colones costarricenses

: 20,000 colones costarricenses Preferencial Norte : 22,000 colones costarricenses

: 22,000 colones costarricenses Palco : 50,000 colones costarricenses

: 50,000 colones costarricenses Sombra Lateral : 30.000 coles costarricenses

: 30.000 coles costarricenses Sombra Central : 35,000 colones costarricenses

: 35,000 colones costarricenses Platea Lateral : 24,000 colones costarricenses

: 24,000 colones costarricenses Platea Central: 28,000 colones costarricenses

¿Quién es el árbitro de la final entre Cartaginés y LDA?

Keylor Herrera será el encargado de dirigir el clásico entre Club Sport Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense. El colegiado estará acompañado por Carlos Fernández y William Chow.

¿Dónde es el partido Cartaginés-Alajuelense?

El juego se realizará en el estadio José Rafael “Fello” Meza Ivankovich de la ciudad de Cartago. El recinto cuenta con una capacidad para 13.500 espectadores y es donde el club Cartaginés realiza sus partidos como local. Se espera que solo puedan ingresar hinchas bramudos.

