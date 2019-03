Champions League: Día, hora y canal tv del sorteo de cuartos de final del torneo

LaChampions League se va poniendo más emocionante que nunca. Luego de nueve días de competencia, con los partidos de vuelta de octavos de final, ya se conocen a los ocho clasificados a la siguiente instancia.

Sin el vigente campeón de la Champions League, Real Madrid, el Ajax -verdugo de los merengues-, Porto, Tottenham, Manchester United, Manchester City, Juventus, Barcelona y Liverpool inscribieron su nombre en la siguiente etapa.

Ahora toca conocer qué deparará el sorteo de cuartos de final de la Champions League. El evento se realizará este viernes 15 de marzo, en la sede de la UEFA, en Nyon. La cita es a las 6:00 a.m. (hora peruana). Y se podrá seguir la ceremonia vía Fox Sports y UEFA.com.

Sorteo de cuartos de final de la Champions League: horarios del evento



Ecuador - 6:00 a.m.

Perú - 6:00 a.m.

Colombia - 6:00 a.m.

México - 5:00 a.m.

Bolivia - 7:00 a.m.

Chile - 8:00 a.m.

Argentina - 8:00 a.m.

Uruguay - 8:00 a.m.

Paraguay - 8:00 a.m.

España - 12:00 p.m.

Además de las llaves de cuartos de final, también se definirá cómo quedará el cuadro con miras a las semifinales de la Champions League. Una hora después, se llevará a cabo el mismo procedimiento para la Europa League.

No hay sembrados o protección de clubes de un mismo país en el sorteo de cuartos de final y semifinales de Champions League. De todos modos "cualquier restricción será anunciada antes", indicó la UEFA.



Estas son la fechas de lo que resta por jugarse en la Champions League:

9/10 abril: cuartos de final, partido de ida

16/17 abril: cuartos de final, partido de vuelta

30 de abril / 1 de mayo: semifinales, partido de ida

7/8 de mayo: semifinales, partido de vuelta

sábado 1 de junio: final - Estadio Metropolitano, Madrid

