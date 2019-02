Christian Cueva: Cuando sigues mandando todo al 'diablo' [OPINIÓN]

Por: Carlos Bernuy

@BernuyCarlos



Cuando no le has ganado a nadie es porque te ha faltado equilibrio, sentido común, sensatez, realidad y te han sobrado otras cosas. Christian Cueva parece no tener una opinión madura o consejos correctos. El futbolista que gusta de tomar en una calle, arrojar la cerveza al piso, subirse a un escenario y hacer berrinches lo hizo otra vez: falló. Ratificó que está lejos de ser exitoso a nivel de clubes y más lejos de ser coherente.

El destino le sigue dando oportunidades en equipos históricos y el jugador se acostumbra a desperdiciarlas. La última ha sido lamentable, porque pese a un nivel mediocre en Krasnodar (23 partidos, solo ocho arrancando de titular y un gol ), Independiente de Argentina se interesó por el volante peruano. Independiente, el 'rojo', el 7 veces campeón de Libertadores y referente mundial. Allí donde llegó hace unos días el volante paraguayo Cecilio Domínguez poniendo de su parte, mostrando humildad y respeto.

¿Qué hizo Christian Cueva? Se hizo el interesante, la estrella mundial y quizás ni tomó un libro para conocer la enorme historia del equipo argentino. Porque cuando Independiente estaba dispuesto a pagar 6 millones de dólares, todo iba encaminado y el salario acordado, el jugador - según medios argentinos- pidió increíblemente ganar un sueldo astronómico, a la par apareció un pago extra y desde Avellaneda hicieron lo correcto: le dijeron NO y prefirieron usar el cupo extranjero promoviendo a un joven portero uruguayo.

Christian Cueva dejó Sao Paulo para firmar por el Krasnodar de Rusia Cueva tuvo más de un problema en Sao Paulo y terminó dejando el club.

Pero esta no es la primera vez que el volante no actúa correctamente frente a una situación valiosa. En 2015 estando en Toluca - uno de los equipos más importantes de México - no mostró mucha predisposición para ampliar su préstamo. Luego, en Sao Paulo, equipo ganador de 3 Copas Libertadores y 2 Intercontinentales, llegó tarde a la pretemporada, se quejó por no ser titular y terminó forzando su salida a Rusia. Todos mientras algunos lo siguen llamando 'cuevita' o defendiéndolo.

Ahora, sospechosamente apareció el Santos de Brasil que, al parecer, si cumpliría los caprichos económicos del jugador. ¿Coincidencia? ¿Juego por debajo de la mesa? ¿Quizás Cueva ya venía negociando con el 'peixe' y por eso hizo todo lo posible para no ir a Argentina? Lo cierto es que hablamos de un jugador inmaduro al que quizás no le importó mandar al diablo al histórico Independiente.