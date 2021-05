Christian Martin vuelve a ser tendencia en las redes sociales luego que manifestara su molestia por que lo hiciera esperar excesivamente durante un enlace para el programa ‘F360′ de ESPN donde protagonizo un incómodo momento que tuvo con el conductor del Germán Paoloski.

El experimentado reportero reclamó que no le diera espacio para presentar el informe que había hecho sobre el ‘Kun’ Agüero quien se había despedido de Manchester City, un acontecimiento para el cual Christian Martin viajó hasta la región más lluviosa región de Inglaterra.

Germán Paoloski sostuvo una discusión con Gustavo López sobre el papel de Marcelo Bielsa en Leeds United durante el programa, lo que demoró el pase a Christian Martin quien no soportó el supuesto maltrato a su trayectoria, pese alas disculpas del conductor “Chris querido, te mando un abrazo, te agradezco, ahora vamos a ver parte de la nota que le hiciste al Kun ayer y, como siempre, gracias por estos minutos”, expresó Paoloski.

La respuesta de exjugador de Rugby fue inesperada. “Gracias por la paciencia de escuchar la opinología y el debate interminable. Te cantaban acá (Se señaló el audífono) que estaba esperando. A mí no, he...”, reclamó el reportero.

Paoloski subió el tono de su mensaje. “Si no quieres salir no salgas, no pasa nada, no te quiero obligar. Pero tampoco podemos hacer lo que vos quieras todo el tiempo. Es un programa de televisión”. La replica no se hizo espera por Martin. “No, no lo hicieron nunca; al contrario”, finalizó.

“Bueno, listo, un abrazo Christian. Gracias, eh. Qué bien, me gusta el compañerismo que hay al aire. No lo saquemos más al aire a Christian Martin, hagamos eso, más fácil”, resolvió el conductor quien terminó enfadado por la actitud de su compañero en el canal.

