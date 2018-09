Claudio Pizarro reapareció con goles en el partido amistoso del Werder Bremen ante SV Meppen. El atacante peruano anotó dos goles y dio una asistencia.



Claudio Pizarro aprovechó un error del portero Erik Domaschke para inaugurar el marcador en el choque que ante el equipo de la Bundesliga 3, en la ciudad de Cloppenburg.



Sobre el final del partido Claudio Pizarro cerró el triunfo 5-2 de Werder Bremen sobre Meppen en duelo de preparación. Minutos antes había concedido una asistencia de gol para los 'Lagartos'.



Claudio Pizarro, muy involucrado en las acciones, le dejó la pelota servida, tras tiro libre ejecutado por Max Kruse, para que Yuya Ozako haga el 2-0.

"Me fue muy bien poder jugar 90 minutos. Me he sentido bien y siempre me alegro cuando anoto goles. Espero que esto no sea más que el inicio", dijo Claudio Pizarro tras el partido con Werder Bremen.

Claudio Pizarro inició las acciones en el choque de preparación y, de momento, está aprovechando los minutos que le brinda Florian Kohfeldt, entrenador de los 'lagartos verdes', durante el parón por fecha FIFA.



En el inicio de la temporada, Claudio Pizarro participó de los primeros juegos de Werder Bremen en Bundesliga. Si bien no arrancó como titular, el peruano ingresó frente a Eintracht Frankfurt y Hannover 96 hasta sumar 54 minutos en cancha.

