América vs. Necaxa EN VIVO vía TUDN ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 14 del Torneo Apertura de Liga MX, este sábado 10 de septiembre desde las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de TUDN En Vivo, Blim TV, VIX+ y TUDN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con el peruano Pedro Aquino, América buscará su novena victoria consecutiva en la liga mexicana para establecer un nuevo récord, cuando visite a Necaxa. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

¿A qué hora juegan América vs. Necaxa en vivo?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 7:00 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 8:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 9:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (domingo 11 de septiembre)

América vs. Necaxa: qué canales transmiten el partido

El América vs. Necaxa será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la liga mexicana. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Victoria de Aguascalientes y será transmitido en México, por TUDN En Vivo, Blim TV, VIX+ y TUDN, mientras que en Estados Unidos, se podrá seguir vía VIX+.

¿Cómo llegan América y Necaxa al partido?

El martes, el América dirigido por el argentino Fernando Ortiz venció 3-0 al Atlético San Luis y con ello empató su récord histórico de ocho victorias al hilo que comparten con el equipo de la temporada 1993-94 y el del torneo Verano-1997.

“Va a ser una frase reiterada, pero no me fijo si consigo un récord o no. Los que lo han logrado son los jugadores, yo estoy para entrenarlos”, apuntó el ‘Tano’ Ortiz ante la posibilidad de establecer la nueva marca.

El América se presentará el sábado en el estadio Victoria como líder de la clasificación con veintiocho puntos y con la mejor ofensiva del torneo con 29 goles a favor.

Al frente estará el Necaxa, que sueña con obtener un boleto directo para la liguilla final por el título, pero que ahora anda en zona de reclasificación, octavo con diecisiete unidades.

Los ‘Rayos’ muestran el duodécimo ataque más eficiente y la duodécima defensa más segura, deben mejorar, aunque serán peligrosos con el uruguayo Facundo Batista y el argentino Milton Giménez, delanteros en buena forma, ante los cuales América deberá tener cuidado.

América vs. Necaxa: alineaciones probables

Necaxa: Luis Malagón, Brian García, Alexis Peña, Juan Segovia, Agustín Oliveros, Ángelo Araos, Fernando Madrigal, Brian García, Brayan Garnica, Milton Giménez y Facundo Batista. DT: Jaime Lozano.

América: Guillermo Ochoa, Emilio Lara, Sebastián Cáceres, Néstor Araujo, Luis Fuentes, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo, Brian Rodríguez, Jonathan Rodríguez, Diego Valdés y Henry Martín. DT: Fernando Ortiz.