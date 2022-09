Liverpool vs. Everton EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 6 de la Premier League, este sábado 3 de septiembre desde las 6:30 a.m. (hora peruana y colombiana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus), Paramount+ y DAZN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con el colombiano Luis Díaz como parte del tridente de ataque, Liverpool protagonizará una edición más del derbi de Merseyside, cuando visite a Everton. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Goodison Park.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Everton en vivo?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 6:30 a.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 7:30 a.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 8:30 a.m.

España: 1:30 p.m.

Liverpool vs. Everton: qué canales transmiten el partido

El Liverpool vs. Everton será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga inglesa. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Goodison Park y será transmitido en Perú, Colombia y el resto de países de Sudamérica, por Star+(Star Plus) y ESPN. En México, la contienda se podrá ver por Paramount+; en España, vía DAZN, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son UNIVERSO NOW, SiriusXM FC, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo y UNIVERSO.

Liverpool vs. Everton: cómo llegan los equipos

Tras el inesperado arranque en la Premier League, con dos empates y una dura derrota a manos de Manchester United, Liverpool encadenó dos triunfos y va por un tercero, para escalar en la tabla y acercarse así al sorpresivo líder Arsenal, que tiene puntaje perfecto.

Los ‘Reds’, en su reciente presentación, sufrieron más de la cuenta para vencer a Newcastle United en Anfield. Fabio Carvalho firmó el gol de la remontada (2-1) sobre las ‘Urracas’, en los últimos instantes del compromiso. Antes de ello, Roberto Firmino marcó el gol del empate transitorio.

“El próximo partido será una pelea en condiciones, no estoy seguro de que debamos pensar demasiado en jugar al fútbol, será una pelea en condiciones y tenemos que estar preparados para eso”, advirtió el entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp, de cara al choque contra Everton.

Liverpool, por ahora, marcha en el sexto casillero, con ocho puntos y está a siete de Arsenal. Entre ambas escuadran, figuran Manchester United, Brighton, Tottenham y Manchester City.

Al frente estará Everton, que es uno de los tres equipos que no ha sabido ganar en lo que va del campeonato. Los ‘Toffees’ registran tres empates y dos derrotas y son decimoséptimos con apenas tres unidades.

“Llegamos al club en un momento difícil, nos mantuvimos con una gran cantidad de espíritu, lo cual es una gran ventaja para todo el club, pero hay una comprensión de ‘por qué estuvimos allí’ y eso va a tomar algún tiempo”, analizó, por su parte, el preparador de Everton, Frank Lampard.

Liverpool vs. Everton: alineaciones probables

Everton: Pickford, Keane, Coady, Tarkowski, Patterson, Onana, Iwobi, Mykolenko, Gordon, McNeil y Gray. DT: Frank Lampard.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gómez, Van Dijk, Robertson, Elliott, Fabinho, Henderson, Luis Díaz, Salah y Firmino. DT: Jürgen Klopp.

¿Dónde juega Liverpool vs. Everton, por Premier League?