Manchester United vs Barcelona EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan por el duelo de vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League 2022/23 este jueves 23 de febrero a las 3:00 p.m. (hora peruana) en Old Trafford. La transmisión estará a cargo de ESPN y SStar Plus, mientras que el minuto a minuto lo podrás encontrar en trome.pe

Manchester United vs Barcelona: cómo llegan a la vuelta de 16avos de final de Europa League

Manchester United tiene la primera opción de avanzar a los octavos de final del torneo continental ya que cierra en casa una llave que está empatada 2-2. Los ‘Red Devils’ consiguieron una importante igualdad por 2-2 en el Camp Nou gracias a goles de Marcus Rashford y Jules Koundé en contra.

Por su parte, Barcelona deberá buscar una histórica clasificación en el mítico ‘Teatro de los Sueños’. Los ‘culé’ llegan en una excelente forma por su liderazgo en LaLiga, por lo que podría sacar adelante una gesta como ganar en Manchester. Cabe recordar que, al ya no haber desempate por goles de visita, al cuadro de Xavi le bastaría ganar por 1-0.

¿Cuándo y dónde juegan Manchester United vs Barcelona EN VIVO por Europa League?

Manchester United vs Barcelona chocan este jueves 23 de febrero a las 3:00 p.m. (hora peruana) en Old Trafford.

¿A qué hora juegan Manchester United vs Barcelona EN VIVO, por Europa League?

México – 2:00 p.m.

Perú – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

¿Dónde ver transmisión del Manchester United vs Barcelona en vivo, por Europa League?

El encuentro Manchester United vs Barcelona por la ida de los octavos de final de la Champions League podrá verse por ESPN y Star+. También puedes seguir el minuto a minuto a través de trome.pe

¿Cómo ver ESPN en vivo, Manchester United vs Barcelona en Europa League?

DirecTV: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Movistar TV (satélite): canal 483 (SD) y 884 (HD)

Movistar TV (cable): canal 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV (satélite): canal 36 (SD) y 1711 (HD)

Claro TV (cable): canal 65 (SD) y 523 (HD)

Star Globalcom: canal 39.

¿Cómo ver STAR Plus en vivo, Manchester United vs Barcelona en Europa League?

Para ver Star Plus en Latinoamérica deberán contar con una suscripción al servicio de streaming. ¿Cuánto cuesta ello? Es importante tener en cuenta que los precios varían de acuerdo a cada país. Estos son los planes en algunos países de la región.

Perú: S/.37.90 al mes y S/.379.00 al año

México: 199 pesos mensuales y 1.999 anuales

Colombia: 31.900 pesos colombianos al mes y 319.900 al año

Chile: 8.500 pesos mensuales y 84.900 anuales

Argentina: 880 pesos al mes y 8.800 al año

Manchester United vs Barcelona: Alineaciones posibles

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martínez, Shaw; Casemiro, Fred, Fernandes; Sancho, Rashford, Weghorst.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Busquets, De Jong, Sergi Roberto, Kessié; Raphinha, Lewandowski.